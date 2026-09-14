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Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо

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Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо - фото 1
Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739933
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Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турбо-режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х7
Вес, г.
803

Описание товара Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо

Погружной блендер Sakura с мощностью 800 Вт уверенно справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием — идеально для создания супов-пюре, коктейлей и соусов. Лёгкий — всего 0,8 кг — он не утяжелит руку даже при длительной работе. Ножи из нержавеющей стали легко справляются с твёрдыми ингредиентами и долго сохраняют остроту. Благодаря двум скоростям вы сможете подобрать оптимальный режим для разных продуктов. Компактная длина шнура 0,7 м не создаёт лишнего беспорядка и отлично подойдёт для небольшой кухни. Один универсальный белый аксессуар в комплекте делает использование максимально простым и удобным, а лаконичный белый цвет впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турбо-режим
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Sakura с мощностью 800 Вт уверенно справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием — идеально для создания супов-пюре, коктейлей и соусов. Лёгкий — всего 0,8 кг — он не утяжелит руку даже при длительной работе. Ножи из нержавеющей стали легко справляются с твёрдыми ингредиентами и долго сохраняют остроту. Благодаря двум скоростям вы сможете подобрать оптимальный режим для разных продуктов. Компактная длина шнура 0,7 м не создаёт лишнего беспорядка и отлично подойдёт для небольшой кухни. Один универсальный белый аксессуар в комплекте делает использование максимально простым и удобным, а лаконичный белый цвет впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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