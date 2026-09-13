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London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка

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London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка - фото 2
London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
Californian Soil
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка - фото 1
  • London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка - фото 2
  • London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719377
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0194398261713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
Californian Soil
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, Californian Soil, Missing, Lose Your Head, Lord It’s A Feeling, How Does It Feel, Baby It’s You, Call Your Friends, All My Love, Talking, I Need The Night, America
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка

"Californian Soil" - студийный альбом 2021 года коллектива London Grammar. Альбому предшествовали три сингла - "Baby It’s You", "Californian Soil", и "Lose Your Head". Релиз представлен на черном виниле. London Grammar - британский музыкальный коллектив, образованный в 2009 году. В состав входят вокалистка Ханна Рид (Hannah Reid), гитарист Дэн Ротман (Dan Rothman) и мультиинструменталист Доминик "Дот" Мейджор. Ханна Рид и Дэн Ротман познакомились в 2009 году, будучи студентами Ноттингемского университета, и вместе начали музицировать; позднее к ним присоединился Дот Мейджор. Первые концерты они давали в небольших местных барах. В декабре 2012 года группа разместила в Интернете песню "Hey Now", имевшую успех у сетевой аудитории. В феврале следующего года состоялся выпуск мини-альбома "Metal & Dust", который занял пятое место чарта iTunes Store в Австралии. В июне 2013 года трио выпустило сингл "Wasting My Young Years", достигший 31-й строки британского хит-парада. В том же месяце состоялся релиз дебютного альбома коллектива Disclosure под названием "Settle", трек-лист которого включал в себя песню "Help Me Lose My Mind", записанную при участии London Grammar. Группа выпустила свою первую студийную работу "If You Wait" 9 сентября 2013 года.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0194398261713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
Californian Soil
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, Californian Soil, Missing, Lose Your Head, Lord It’s A Feeling, How Does It Feel, Baby It’s You, Call Your Friends, All My Love, Talking, I Need The Night, America
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Californian Soil" - студийный альбом 2021 года коллектива London Grammar. Альбому предшествовали три сингла - "Baby It’s You", "Californian Soil", и "Lose Your Head". Релиз представлен на черном виниле. London Grammar - британский музыкальный коллектив, образованный в 2009 году. В состав входят вокалистка Ханна Рид (Hannah Reid), гитарист Дэн Ротман (Dan Rothman) и мультиинструменталист Доминик "Дот" Мейджор. Ханна Рид и Дэн Ротман познакомились в 2009 году, будучи студентами Ноттингемского университета, и вместе начали музицировать; позднее к ним присоединился Дот Мейджор. Первые концерты они давали в небольших местных барах. В декабре 2012 года группа разместила в Интернете песню "Hey Now", имевшую успех у сетевой аудитории. В феврале следующего года состоялся выпуск мини-альбома "Metal & Dust", который занял пятое место чарта iTunes Store в Австралии. В июне 2013 года трио выпустило сингл "Wasting My Young Years", достигший 31-й строки британского хит-парада. В том же месяце состоялся релиз дебютного альбома коллектива Disclosure под названием "Settle", трек-лист которого включал в себя песню "Help Me Lose My Mind", записанную при участии London Grammar. Группа выпустила свою первую студийную работу "If You Wait" 9 сентября 2013 года.
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