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Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка

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Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 6
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 7
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 8
Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Welcome 2 America
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500850
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398598017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Welcome 2 America
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Welcome 2 America, Running Game (Son of a Slave Master), Born 2 Die, 1000 Light Years From Here, Hot Summer, Stand Up and B Strong - Soul Asylum cover, Check The Record, Same Page, Different Book, When She Comes, 1010 (Rin Tin Tin), Yes, One Day We Will All B Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка

Загадочный, провокационный и предвосхищающий альбом, записанный в 2010 году и заархивированный в Prince’s Legendary Vault, будет выпущен 30 июля. Делюксовое издание включает студийный альбом с 12 треками и полностью ранее неиздававшееся концертное видео (Blu-Ray) Prince and the New Power Generation с его выступления «21 Nite Stand» в Лос-Анджелесе. Prince Estate и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, имеют честь объявить о выпуске 30 июля загадочного альбома Принса "Welcome 2 America" - мощного творческого заявления, в котором задокументированы заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, прозорливо предвещая эпоху политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость.

Отзывы о товаре Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398598017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Welcome 2 America
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Welcome 2 America, Running Game (Son of a Slave Master), Born 2 Die, 1000 Light Years From Here, Hot Summer, Stand Up and B Strong - Soul Asylum cover, Check The Record, Same Page, Different Book, When She Comes, 1010 (Rin Tin Tin), Yes, One Day We Will All B Free
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Загадочный, провокационный и предвосхищающий альбом, записанный в 2010 году и заархивированный в Prince’s Legendary Vault, будет выпущен 30 июля. Делюксовое издание включает студийный альбом с 12 треками и полностью ранее неиздававшееся концертное видео (Blu-Ray) Prince and the New Power Generation с его выступления «21 Nite Stand» в Лос-Анджелесе. Prince Estate и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, имеют честь объявить о выпуске 30 июля загадочного альбома Принса "Welcome 2 America" - мощного творческого заявления, в котором задокументированы заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, прозорливо предвещая эпоху политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость.
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Отзывы


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