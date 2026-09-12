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Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 3
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 4
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 5
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 6
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 7
Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 3
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 4
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 5
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 6
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 7
  • Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692670
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Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка

Вневременной джазовый шедевр «Hello Herbie», записанный в 1969 году Трио Оскара Питерсона вместе с легендарным гитаристом Хербом Эллисом. Издание на виниле.. Это великолепное воссоединение Оскара Питерсона с гитаристом Хербом Эллисом, который был постоянным членом трио Питерсона в 1953-58 годах. Уникальная запись, где Эллис и Питерсон вдохновляют друг друга и подталкивают один другого к превосходным выступлениям. Альбом включает некоторые из самых известных песен Питерсона, такие как «Exactly Like You» или «Naptown Blues». Также в записи участвовали Боб Дарем (ударные) и Сэм Джонс (бас).

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Hello Herbie (4029759187271) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Вневременной джазовый шедевр «Hello Herbie», записанный в 1969 году Трио Оскара Питерсона вместе с легендарным гитаристом Хербом Эллисом. Издание на виниле.. Это великолепное воссоединение Оскара Питерсона с гитаристом Хербом Эллисом, который был постоянным членом трио Питерсона в 1953-58 годах. Уникальная запись, где Эллис и Питерсон вдохновляют друг друга и подталкивают один другого к превосходным выступлениям. Альбом включает некоторые из самых известных песен Питерсона, такие как «Exactly Like You» или «Naptown Blues». Также в записи участвовали Боб Дарем (ударные) и Сэм Джонс (бас).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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