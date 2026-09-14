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Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) виниловая пластинка

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Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 2
Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 3
Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 1
  • Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 2
  • Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 3
  • Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732927
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Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[93624866183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 29738, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here To Stay, Living In The 20's, Father To A Son, Saviors, Fancy Sauce
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) - это прекрасная возможность добавить в свою коллекцию музыку одной из самых знаменитых панк-рок групп - Green Day. Альбом Saviors - это настоящая жемчужина панк-рока. Green Day вновь дарят своим поклонникам энергичные и захватывающие композиции, полные взрывного звука и ярких текстов. Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) позволит вам ощутить всю мощь и атмосферу живого выступления группы. Ставьте эту пластинку на вертушку и окунитесь в ураган звуков и эмоций, которые исходят от Green Day. Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) - это великолепный подарок для всех поклонников панк-рока и любителей истинного звучания винила. Присоединяйтесь к музыкальной революции Green Day и добавьте этот альбом в свою коллекцию прямо сейчас!



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[93624866183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 29738, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here To Stay, Living In The 20's, Father To A Son, Saviors, Fancy Sauce
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) - это прекрасная возможность добавить в свою коллекцию музыку одной из самых знаменитых панк-рок групп - Green Day. Альбом Saviors - это настоящая жемчужина панк-рока. Green Day вновь дарят своим поклонникам энергичные и захватывающие композиции, полные взрывного звука и ярких текстов. Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) позволит вам ощутить всю мощь и атмосферу живого выступления группы. Ставьте эту пластинку на вертушку и окунитесь в ураган звуков и эмоций, которые исходят от Green Day. Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) - это великолепный подарок для всех поклонников панк-рока и любителей истинного звучания винила. Присоединяйтесь к музыкальной революции Green Day и добавьте этот альбом в свою коллекцию прямо сейчас!


Теги товара: Панк-рок
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Отзывы


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