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Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка

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Rush - Feedback (603497816552) - фото 5
Rush - Feedback (603497816552) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
FEEDBACK
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Feedback (603497816552) - фото 1
  • Rush - Feedback (603497816552) - фото 2
  • Rush - Feedback (603497816552) - фото 3
  • Rush - Feedback (603497816552) - фото 4
  • Rush - Feedback (603497816552) - фото 5
  • Rush - Feedback (603497816552) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497816552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
FEEDBACK
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Summertime Blues, Heart Full Of Soul, For What It's Worth, The Seeker, Mr. Soul, Seven And Seven Is, Shapes Of Things, Crossroads
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка

"Feedback" - мини-альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 2004 году. На пластинке представлены восемь каверов на песни, которые оказали влияние на участников группы в 1960-е годы, таких коллективов как The Yardbirds, The Who и Cream. Данный релиз ознаменовал 30-ю годовщину выпуска дебютного альбома Rush, в котором приняли участие Гедди Ли, Алекс Лифсон и Джон Ратси. Лимитированное ремастированное переиздание 2026 года на виниле черного цвета. Скорость записи 33 ? RPM. Специально для Rocktober. Rush - канадская рок-группа, созданная в августе 1968 года, в окрестностях Торонто. С 1968 по 1974 года состав группы менялся несколько раз, и в 1974 году был выпущен их дебютный альбом, который и принес музыкантам неимоверный успех. Rush славится своими высокоинтеллектуальными, сложными композициями. Невзирая на то, что стиль исполнения все же менялся на протяжении стольких лет - их композиции популярны и узнаваемы. На счету канадской рок-группы имеется 24 "золотых", 14 "платиновых" и 3 "мульти-платиновых" альбомов.

Отзывы о товаре Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497816552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
FEEDBACK
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Summertime Blues, Heart Full Of Soul, For What It's Worth, The Seeker, Mr. Soul, Seven And Seven Is, Shapes Of Things, Crossroads
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Feedback" - мини-альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 2004 году. На пластинке представлены восемь каверов на песни, которые оказали влияние на участников группы в 1960-е годы, таких коллективов как The Yardbirds, The Who и Cream. Данный релиз ознаменовал 30-ю годовщину выпуска дебютного альбома Rush, в котором приняли участие Гедди Ли, Алекс Лифсон и Джон Ратси. Лимитированное ремастированное переиздание 2026 года на виниле черного цвета. Скорость записи 33 ? RPM. Специально для Rocktober. Rush - канадская рок-группа, созданная в августе 1968 года, в окрестностях Торонто. С 1968 по 1974 года состав группы менялся несколько раз, и в 1974 году был выпущен их дебютный альбом, который и принес музыкантам неимоверный успех. Rush славится своими высокоинтеллектуальными, сложными композициями. Невзирая на то, что стиль исполнения все же менялся на протяжении стольких лет - их композиции популярны и узнаваемы. На счету канадской рок-группы имеется 24 "золотых", 14 "платиновых" и 3 "мульти-платиновых" альбомов.
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Отзывы


Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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