Trans-Siberian Orchestra - Ghosts Of Christmas Eve (Gold) (8719262028845) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
Ghosts Of Christmas Eve
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720503
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
Ghosts Of Christmas Eve
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
O Come All Ye Faithful / O Holy Night (Instrumental), Good King Joy, Christmas Dreams, Christmas Eve / Sarajevo 12/24, Christmas Canon, What Child Is This?, Music Box Blues, Promises To Keep, This Christmas Day, First Snow (Instrumental)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Trans-Siberian Orchestra - Ghosts Of Christmas Eve (Gold) (8719262028845) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: O Come All Ye Faithful / O Holy Night (Instrumental), Good King Joy, Christmas Dreams, Christmas Eve / Sarajevo 12/24, Christmas Canon, What Child Is This?, Music Box Blues, Promises To Keep, This Christmas Day, First Snow (Instrumental)
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
Ghosts Of Christmas Eve
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
O Come All Ye Faithful / O Holy Night (Instrumental), Good King Joy, Christmas Dreams, Christmas Eve / Sarajevo 12/24, Christmas Canon, What Child Is This?, Music Box Blues, Promises To Keep, This Christmas Day, First Snow (Instrumental)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: O Come All Ye Faithful / O Holy Night (Instrumental), Good King Joy, Christmas Dreams, Christmas Eve / Sarajevo 12/24, Christmas Canon, What Child Is This?, Music Box Blues, Promises To Keep, This Christmas Day, First Snow (Instrumental)
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Trans-Siberian Orchestra - Ghosts Of Christmas Eve (Gold) (8719262028845) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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