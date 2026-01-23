Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388131
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, It's Only A Paper Moon, S'Posin', I've Got A Crush On You, Have You Met Miss Jones?, One For My Baby, You're Nobody 'Til Somebody Loves You, That Old Feeling, Anything Goes, Too Marvelous For Words, I Concentrate On You, Blue Moon, She's Funny That Way, Nice 'N' Easy, When You're Smiling, Night And Day, I Won't Dance, Young At Heart, Love Walked In, Come Dance With Me, You Make Me Feel So Young, The
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Fly With Me
|3:19
|A2
|I Get A Kick Out Of You
|2:57
|A3
|Just One Of Those Things
|3:17
|A4
|I've Got You Under My Skin
|2:19
|A5
|It's Only A Paper Moon
|2:19
|A6
|S'posin
|1:48
|A7
|I've Got A Crush On You
|2:16
|A8
|Have You Met Miss Jones?
|2:32
|B1
|One For My Baby (And One For The Road)
|4:25
|B2
|You're Nobody 'Til Somebody Love You
|4:11
|B3
|That Old Feeling
|3:34
|B4
|Anything Goes
|2:44
|B5
|Too Marvelous For Words
|2:44
|B6
|I Concentrate On You
|2:31
|B7
|Blue Moon
|2:24
|B8
|She's Funny That Way
|3:56
|C1
|Nice 'N' Easy
|2:46
|C2
|When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
|2:00
|C3
|Night And Day
|4:02
|C4
|I Won't Dance
|4:10
|C5
|Young At Heart
|2:53
|C6
|Love Walked In
|2:20
|C7
|Come Dance With Me
|2:32
|C8
|You Make Me Feel So Young
|2:58
|D1
|The Lady Is A Tramp
|3:15
|D2
|I Only Have Eyes For You
|3:29
|D3
|Taking A Chance On Love
|2:16
|D4
|Love And Marriage
|2:41
|D5
|My Blue Heaven
|2:03
|D6
|The Very Thought Of You
|3:30
|D7
|My Funny Valentine
|2:34
|D8
|Nice Work If You Can Get It
|2:22
|E1
|Nevertheless (I'm In Love With You)
|3:09
|E2
|Always
|2:17
|E3
|September In The Rain
|2:59
|E4
|Try A Little Tenderness
|3:22
|E5
|It All Depends On You
|2:03
|E6
|Brazil
|2:55
|E7
|The Gypsy
|3:18
|E8
|London By Night
|3:16
|E9
|I Couldn't Sleep A Wink Last Night
|3:26
|F1
|April In Paris
|2:44
|F2
|I Thought About You
|2:31
|F3
|They Can't Take That Away From Me
|2:00
|F4
|The Song Is You
|2:45
|F5
|Close To You
|3:38
|F6
|I Could Have Danced All Night
|2:41
|F7
|In The Wee Small Hours Of The Morning
|3:03
|F8
|Dancing In The Dark
|2:27
|F9
|We'll Meet Again
|3:42
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, It's Only A Paper Moon, S'Posin', I've Got A Crush On You, Have You Met Miss Jones?, One For My Baby, You're Nobody 'Til Somebody Loves You, That Old Feeling, Anything Goes, Too Marvelous For Words, I Concentrate On You, Blue Moon, She's Funny That Way, Nice 'N' Easy, When You're Smiling, Night And Day, I Won't Dance, Young At Heart, Love Walked In, Come Dance With Me, You Make Me Feel So Young, The
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Come Fly With Me
|3:19
|A2
|I Get A Kick Out Of You
|2:57
|A3
|Just One Of Those Things
|3:17
|A4
|I've Got You Under My Skin
|2:19
|A5
|It's Only A Paper Moon
|2:19
|A6
|S'posin
|1:48
|A7
|I've Got A Crush On You
|2:16
|A8
|Have You Met Miss Jones?
|2:32
|B1
|One For My Baby (And One For The Road)
|4:25
|B2
|You're Nobody 'Til Somebody Love You
|4:11
|B3
|That Old Feeling
|3:34
|B4
|Anything Goes
|2:44
|B5
|Too Marvelous For Words
|2:44
|B6
|I Concentrate On You
|2:31
|B7
|Blue Moon
|2:24
|B8
|She's Funny That Way
|3:56
|C1
|Nice 'N' Easy
|2:46
|C2
|When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
|2:00
|C3
|Night And Day
|4:02
|C4
|I Won't Dance
|4:10
|C5
|Young At Heart
|2:53
|C6
|Love Walked In
|2:20
|C7
|Come Dance With Me
|2:32
|C8
|You Make Me Feel So Young
|2:58
|D1
|The Lady Is A Tramp
|3:15
|D2
|I Only Have Eyes For You
|3:29
|D3
|Taking A Chance On Love
|2:16
|D4
|Love And Marriage
|2:41
|D5
|My Blue Heaven
|2:03
|D6
|The Very Thought Of You
|3:30
|D7
|My Funny Valentine
|2:34
|D8
|Nice Work If You Can Get It
|2:22
|E1
|Nevertheless (I'm In Love With You)
|3:09
|E2
|Always
|2:17
|E3
|September In The Rain
|2:59
|E4
|Try A Little Tenderness
|3:22
|E5
|It All Depends On You
|2:03
|E6
|Brazil
|2:55
|E7
|The Gypsy
|3:18
|E8
|London By Night
|3:16
|E9
|I Couldn't Sleep A Wink Last Night
|3:26
|F1
|April In Paris
|2:44
|F2
|I Thought About You
|2:31
|F3
|They Can't Take That Away From Me
|2:00
|F4
|The Song Is You
|2:45
|F5
|Close To You
|3:38
|F6
|I Could Have Danced All Night
|2:41
|F7
|In The Wee Small Hours Of The Morning
|3:03
|F8
|Dancing In The Dark
|2:27
|F9
|We'll Meet Again
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
Пластинки новые, белые. Звук без шумов. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Приехали в полном порядке. Хорошо записаны , не трещат, ровные , что еще надо для счастья Подборка не плохая , слушать можно. Фирма записи, если не ошибаюсь, югославская , вроде есть у меня ранние винилки с тех годов.
Достоинства:
Комментарий:
Супер сборник, масса тихая, винил ровный ни песка , ни статики. Пластинки белые под стать альбому, 50 хитов. И мыть не пришлось, хоть и мою новые.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее издание, правда продавец вообще не парится по поводу упаковки, просто в картонку упаковывает. Качество хорошее, местами есть легкий песочек, но старине Френку это даже лучше, атмосферно получается. Щелчков нет, винил ровный.
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинки новые, белые. Звук без шумов. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Приехали в полном порядке. Хорошо записаны , не трещат, ровные , что еще надо для счастья Подборка не плохая , слушать можно. Фирма записи, если не ошибаюсь, югославская , вроде есть у меня ранние винилки с тех годов.
Достоинства:
Комментарий:
Супер сборник, масса тихая, винил ровный ни песка , ни статики. Пластинки белые под стать альбому, 50 хитов. И мыть не пришлось, хоть и мою новые.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее издание, правда продавец вообще не парится по поводу упаковки, просто в картонку упаковывает. Качество хорошее, местами есть легкий песочек, но старине Френку это даже лучше, атмосферно получается. Щелчков нет, винил ровный.