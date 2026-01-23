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Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 5
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 6
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 7
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 8
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 9
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 10
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 11
Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 9
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 10
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 11
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388131
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Коллекция SINATRA, FRANK
filter_none Товар входит в коллекцию SINATRA, FRANK

Коллекция SINATRA, FRANK


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, It's Only A Paper Moon, S'Posin', I've Got A Crush On You, Have You Met Miss Jones?, One For My Baby, You're Nobody 'Til Somebody Loves You, That Old Feeling, Anything Goes, Too Marvelous For Words, I Concentrate On You, Blue Moon, She's Funny That Way, Nice 'N' Easy, When You're Smiling, Night And Day, I Won't Dance, Young At Heart, Love Walked In, Come Dance With Me, You Make Me Feel So Young, The
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка

Track List

A1Come Fly With Me3:19
A2I Get A Kick Out Of You2:57
A3Just One Of Those Things3:17
A4I've Got You Under My Skin2:19
A5It's Only A Paper Moon2:19
A6S'posin1:48
A7I've Got A Crush On You2:16
A8Have You Met Miss Jones?2:32
B1One For My Baby (And One For The Road)4:25
B2You're Nobody 'Til Somebody Love You4:11
B3That Old Feeling3:34
B4Anything Goes2:44
B5Too Marvelous For Words2:44
B6I Concentrate On You2:31
B7Blue Moon2:24
B8She's Funny That Way3:56
C1Nice 'N' Easy2:46
C2When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)2:00
C3Night And Day4:02
C4I Won't Dance4:10
C5Young At Heart2:53
C6Love Walked In2:20
C7Come Dance With Me2:32
C8You Make Me Feel So Young2:58
D1The Lady Is A Tramp3:15
D2I Only Have Eyes For You3:29
D3Taking A Chance On Love2:16
D4Love And Marriage2:41
D5My Blue Heaven2:03
D6The Very Thought Of You3:30
D7My Funny Valentine2:34
D8Nice Work If You Can Get It2:22
E1Nevertheless (I'm In Love With You)3:09
E2Always2:17
E3September In The Rain2:59
E4Try A Little Tenderness3:22
E5It All Depends On You2:03
E6Brazil2:55
E7The Gypsy3:18
E8London By Night3:16
E9I Couldn't Sleep A Wink Last Night3:26
F1April In Paris2:44
F2I Thought About You2:31
F3They Can't Take That Away From Me2:00
F4The Song Is You2:45
F5Close To You3:38
F6I Could Have Danced All Night2:41
F7In The Wee Small Hours Of The Morning3:03
F8Dancing In The Dark2:27
F9We'll Meet Again3:42



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинки новые, белые. Звук без шумов. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали в полном порядке. Хорошо записаны , не трещат, ровные , что еще надо для счастья Подборка не плохая , слушать можно. Фирма записи, если не ошибаюсь, югославская , вроде есть у меня ранние винилки с тех годов.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Супер сборник, масса тихая, винил ровный ни песка , ни статики. Пластинки белые под стать альбому, 50 хитов. И мыть не пришлось, хоть и мою новые.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее издание, правда продавец вообще не парится по поводу упаковки, просто в картонку упаковывает. Качество хорошее, местами есть легкий песочек, но старине Френку это даже лучше, атмосферно получается. Щелчков нет, винил ровный.



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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, It's Only A Paper Moon, S'Posin', I've Got A Crush On You, Have You Met Miss Jones?, One For My Baby, You're Nobody 'Til Somebody Loves You, That Old Feeling, Anything Goes, Too Marvelous For Words, I Concentrate On You, Blue Moon, She's Funny That Way, Nice 'N' Easy, When You're Smiling, Night And Day, I Won't Dance, Young At Heart, Love Walked In, Come Dance With Me, You Make Me Feel So Young, The
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Come Fly With Me3:19
A2I Get A Kick Out Of You2:57
A3Just One Of Those Things3:17
A4I've Got You Under My Skin2:19
A5It's Only A Paper Moon2:19
A6S'posin1:48
A7I've Got A Crush On You2:16
A8Have You Met Miss Jones?2:32
B1One For My Baby (And One For The Road)4:25
B2You're Nobody 'Til Somebody Love You4:11
B3That Old Feeling3:34
B4Anything Goes2:44
B5Too Marvelous For Words2:44
B6I Concentrate On You2:31
B7Blue Moon2:24
B8She's Funny That Way3:56
C1Nice 'N' Easy2:46
C2When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)2:00
C3Night And Day4:02
C4I Won't Dance4:10
C5Young At Heart2:53
C6Love Walked In2:20
C7Come Dance With Me2:32
C8You Make Me Feel So Young2:58
D1The Lady Is A Tramp3:15
D2I Only Have Eyes For You3:29
D3Taking A Chance On Love2:16
D4Love And Marriage2:41
D5My Blue Heaven2:03
D6The Very Thought Of You3:30
D7My Funny Valentine2:34
D8Nice Work If You Can Get It2:22
E1Nevertheless (I'm In Love With You)3:09
E2Always2:17
E3September In The Rain2:59
E4Try A Little Tenderness3:22
E5It All Depends On You2:03
E6Brazil2:55
E7The Gypsy3:18
E8London By Night3:16
E9I Couldn't Sleep A Wink Last Night3:26
F1April In Paris2:44
F2I Thought About You2:31
F3They Can't Take That Away From Me2:00
F4The Song Is You2:45
F5Close To You3:38
F6I Could Have Danced All Night2:41
F7In The Wee Small Hours Of The Morning3:03
F8Dancing In The Dark2:27
F9We'll Meet Again3:42


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинки новые, белые. Звук без шумов. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали в полном порядке. Хорошо записаны , не трещат, ровные , что еще надо для счастья Подборка не плохая , слушать можно. Фирма записи, если не ошибаюсь, югославская , вроде есть у меня ранние винилки с тех годов.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Супер сборник, масса тихая, винил ровный ни песка , ни статики. Пластинки белые под стать альбому, 50 хитов. И мыть не пришлось, хоть и мою новые.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее издание, правда продавец вообще не парится по поводу упаковки, просто в картонку упаковывает. Качество хорошее, местами есть легкий песочек, но старине Френку это даже лучше, атмосферно получается. Щелчков нет, винил ровный.


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