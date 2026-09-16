Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
These Foolish Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
В наличии
Код товара: 707328
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3 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602567632924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
These Foolish Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602567632924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
These Foolish Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Hard Rains Gonna Fall, River Of Salt, Dont Ever Change, Piece Of My Heart, Baby I Dont Care Its My Party, Dont Worry Baby, Sympathy For The Devil, The Tracks Of My Tears, You Wont See Me, I Love How You Love Me, Loving You Is Sweeter Than Ever, These Foolish Things
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Bryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пластинка - по цене 3810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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