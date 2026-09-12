Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Fragile Outtakes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Fragile Outtakes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитMiley Cyrus - Something Beautiful (0198029012217) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитBilly Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитThe Fray - How To Save A Life (0196588337819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAdriano Celentano & Mina - Mina Celentano (V7) (coloured) (01980...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитOST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (01995...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитDire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитVarious Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) винилова...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитSilk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk S...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитBad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPortugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862)...
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Fragile Outtakes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roundabout (Early Rough Mix), All Fighters Past (Steven Wilson Mix), We Have Heaven (Full Version / Steven Wilson Mix), South Side Of The Sky (Early Take), Five Per Cent For Nothing (Alternate Version), Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Praematurus) (Alternate Version), Mood For A Day (Alternate Version), Heart Of The Sunrise (Alternate Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yes - Fragile Outtakes (0603497822331) виниловая пластинка