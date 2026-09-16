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Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) виниловая пластинка

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Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Piano Lounge Classics
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732987204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Piano Lounge Classics
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
"Lyric Pieces, Book 5, Op. 54: No. 4, Notturno", "Suite Bergamasque, CD 82, L. 75: III. Clair de Lune", "3 Intermezzi, Op. 117: No. 2 in B-Flat minor"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) виниловая пластинка

Warner Classics представляет сборник «Piano Lounge Classics», в исполнении звездных пианистов, таких как Лейв Ове Андснес, Далал, Давид Фрей, Элен Гримо, Стивен Ковачевич и другие

Отзывы о товаре Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732987204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Piano Lounge Classics
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
"Lyric Pieces, Book 5, Op. 54: No. 4, Notturno", "Suite Bergamasque, CD 82, L. 75: III. Clair de Lune", "3 Intermezzi, Op. 117: No. 2 in B-Flat minor"
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Warner Classics представляет сборник «Piano Lounge Classics», в исполнении звездных пианистов, таких как Лейв Ове Андснес, Далал, Давид Фрей, Элен Гримо, Стивен Ковачевич и другие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Piano Lounge Classics (5021732987204) виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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