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The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка

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The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 1
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 2
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 3
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 4
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 5
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 6
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 7
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 8
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 9
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 10
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Boomtown Rats
Альбом (сингл)
Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 1
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 2
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 3
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 4
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 5
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 6
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 7
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 8
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 9
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 10
  • The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475333449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Boomtown Rats
Альбом (сингл)
Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Doin It Right, My Blues Away, A Second Time, Fanzine Hero, Barefootin Born To Burn, Do The Rat, Lying Again, How Do You Dox, So Strange, Its All The Rage
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Doin It Right, My Blues Away, A Second Time, Fanzine Hero, Barefootin Born To Burn, Do The Rat, Lying Again, How Do You Dox, So Strange, Its All The Rage



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475333449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Boomtown Rats
Альбом (сингл)
Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Doin It Right, My Blues Away, A Second Time, Fanzine Hero, Barefootin Born To Burn, Do The Rat, Lying Again, How Do You Dox, So Strange, Its All The Rage
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Doin It Right, My Blues Away, A Second Time, Fanzine Hero, Barefootin Born To Burn, Do The Rat, Lying Again, How Do You Dox, So Strange, Its All The Rage


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Boomtown Rats - Dawn Of The Rats: Demos, B-Sides And Live 1975-1979 (coloured) (0602475333449) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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