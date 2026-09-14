Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Genesis - Foxtrot (0603497896172) виниловая пластинка
Foxtrot — четвёртый студийный альбом британской группы Genesis, выпущенный 15 сентября 1972 года. Издание на виниле 180 г. К моменту выхода "Foxtrot" в 1972 году группа Genesis приобрела значительное количество поклонников среди ценителей утонченного прогрессивного рока и заслужила репутацию вдохновенными, театральными живыми выступлениями. Открываясь завораживающим "Watcher Of The Skies", "Foxtrot" покорил критиков того времени, которые назвали его "почти идеальным альбомом". На второй стороне альбом завершался гигантским "Supper's Ready", 27-минутной композицией, состоящей из множества частей, чья многогранная структура и музыкальная ловкость поражают и сегодня.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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