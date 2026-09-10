Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Cнова в CCCP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402539
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577289392]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Cнова в CCCP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Канзас-Сити (Kansas City)
|4:03
|A2
|Рок Двадцатого Этажа (Twenty Flight Rock)
|3:04
|A3
|О, Господи, Мисс Клоди (Lawdy, Miss Clawdy)
|3:18
|A4
|Верни Мне Свою Любовь (Bring It On Home To Me)
|3:14
|A5
|Люсиль (Lucille)
|3:13
|A6
|Я Больше Нигде Не Бываю (Don't Get Around Much Anymore)
|2:50
|B1
|Все В Порядке, Мама [That's All Right (Mama)]
|3:48
|B2
|Ах, Какой Стыд (Ain't That A Shame)
|3:43
|B3
|Осколки (Crackin' Up)
|3:55
|B4
|Только Потому, Что... (Just Because)
|3:34
|B5
|Ночной Экспресс (Midnight Special)
|3:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577289392]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Cнова в CCCP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Канзас-Сити (Kansas City)
|4:03
|A2
|Рок Двадцатого Этажа (Twenty Flight Rock)
|3:04
|A3
|О, Господи, Мисс Клоди (Lawdy, Miss Clawdy)
|3:18
|A4
|Верни Мне Свою Любовь (Bring It On Home To Me)
|3:14
|A5
|Люсиль (Lucille)
|3:13
|A6
|Я Больше Нигде Не Бываю (Don't Get Around Much Anymore)
|2:50
|B1
|Все В Порядке, Мама [That's All Right (Mama)]
|3:48
|B2
|Ах, Какой Стыд (Ain't That A Shame)
|3:43
|B3
|Осколки (Crackin' Up)
|3:55
|B4
|Только Потому, Что... (Just Because)
|3:34
|B5
|Ночной Экспресс (Midnight Special)
|3:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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