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Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 1
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 2
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 3
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 4
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 5
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 3
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 4
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 5
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, The Great American Songbook (barcode 5060403742285) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SINATRA, FRANK
filter_none Товар входит в коллекцию SINATRA, FRANK

Коллекция SINATRA, FRANK


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка

Track List

A1Come Fly With Me
A2I Get A Kick Out Of You
A3I've Got You Under My Skin
A4Just One Of Those Things
A5Young At Heart
A6I've Got A Crush On You
A7You Make Me Feel So Young
B1The Lady Is A Tramp
B2Night And Day
B3You're Nobody 'Til Somebody Loves You
B4Blue Moon
B5One For My Baby (And One For The Road)
B6Too Marvelous For Words
B7When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
C1You Do Something To Me
C2Love And Marriage
C3Old Devil Moon
C4A Foggy Day (In London Town)
C5Taking A Chance On Love
C6Nevertheless
C7It Happened In Monterey
D1Anything Goes
D2Jeepers Creepers
D3April In Paris
D4Form Here To Eternity
D5They Can't Take That Away From Me
D6Mood Indigo
D7I Could Write A Book

Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Come Fly With Me
A2I Get A Kick Out Of You
A3I've Got You Under My Skin
A4Just One Of Those Things
A5Young At Heart
A6I've Got A Crush On You
A7You Make Me Feel So Young
B1The Lady Is A Tramp
B2Night And Day
B3You're Nobody 'Til Somebody Loves You
B4Blue Moon
B5One For My Baby (And One For The Road)
B6Too Marvelous For Words
B7When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
C1You Do Something To Me
C2Love And Marriage
C3Old Devil Moon
C4A Foggy Day (In London Town)
C5Taking A Chance On Love
C6Nevertheless
C7It Happened In Monterey
D1Anything Goes
D2Jeepers Creepers
D3April In Paris
D4Form Here To Eternity
D5They Can't Take That Away From Me
D6Mood Indigo
D7I Could Write A Book
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - The Great American Songbook (5060403742285) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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