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Frank Sinatra - Nice 'N' Easy (5060397601643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Nice 'N' Easy (5060397601643) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Nice &#039;N&#039; Easy (barcode 5060397601643)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388128
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Коллекция SINATRA, FRANK
filter_none Товар входит в коллекцию SINATRA, FRANK

Коллекция SINATRA, FRANK


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Nice 'N' Easy (5060397601643) виниловая пластинка

Track List

A1Nice 'N Easy
A2That Old Feeli
A3How Deep Is The Ocean
A4I've Got A Crush On You
A5You Go To My Head
A6Fools Rush In
B1Nevertheless (I'm In Love With You)
B2She's Funny That Way
B3Try A Little Tenderness
B4Embraceable You
B5Mam'selle
B6Dream

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Nice 'N' Easy (5060397601643) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Nice 'N Easy
A2That Old Feeli
A3How Deep Is The Ocean
A4I've Got A Crush On You
A5You Go To My Head
A6Fools Rush In
B1Nevertheless (I'm In Love With You)
B2She's Funny That Way
B3Try A Little Tenderness
B4Embraceable You
B5Mam'selle
B6Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Nice 'N' Easy (5060397601643) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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