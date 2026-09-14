Celine Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 733819
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584241319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It's All Coming Back To Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, All By Myself, Declaration Of Love, Dreamin' Of You, I Love You, If That's What It Takes, I Don't Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man, Fly
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celine Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластинка
"Falling Into You" - переиздание двадцатого студийного альбома на двойном виниле канадской певицы Селин Дион и являеться четвёртым, выпущенным на английском языке в октябре 1996 года. Селин Мари Клодетт Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. В 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584241319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It's All Coming Back To Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, All By Myself, Declaration Of Love, Dreamin' Of You, I Love You, If That's What It Takes, I Don't Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man, Fly
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Falling Into You" - переиздание двадцатого студийного альбома на двойном виниле канадской певицы Селин Дион и являеться четвёртым, выпущенным на английском языке в октябре 1996 года. Селин Мари Клодетт Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. В 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Celine Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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