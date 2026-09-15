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London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка

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London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 1
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 2
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 3
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 4
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 5
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 6
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 7
London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
The Greatest Love
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 1
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 2
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 3
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 4
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 5
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 6
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 7
  • London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588792014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
The Greatest Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
House, Fakest Bitch, You And I, LA, Ordinary Life, Santa Fe, Kind Of Man, Rescue, Into Gold, The Greatest Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка

Новый альбом британского музыкального коллектива London Grammar. Лимитированное издание на черном переработанном виниле. «The Greatest Love» следует за получившим признание критиков альбомом №1 «Californian Soil» британского трио, который был выпущен в 2021 году и принес группе вторую номинацию на премию BRIT в категории «Лучшая британская группа». Прошло более десяти лет с тех пор, как трио впервые вошло в индустрию, «The Greatest Love» стала праздником; звучание группы, которая оставляет прошлое позади и вновь обретает чувство свободы. Первый сингл «House» воплощает новую траекторию развития London Grammar, а вокалистка Ханна Райд произносит бескомпромиссный текст: «Это мое место, мой дом, мои правила». Говоря о сингле, Ханна сказала: «Хаус – это очерчивание границ вокруг себя. Когда мне исполнилось тридцать, мое мышление изменилось, и я больше не чувствовала себя жертвой чего-либо — все это было в моих силах. Я подумала, что создание музыки должно приносить удовольствие, и мы делаем это»

Отзывы о товаре London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588792014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
The Greatest Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
House, Fakest Bitch, You And I, LA, Ordinary Life, Santa Fe, Kind Of Man, Rescue, Into Gold, The Greatest Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом британского музыкального коллектива London Grammar. Лимитированное издание на черном переработанном виниле. «The Greatest Love» следует за получившим признание критиков альбомом №1 «Californian Soil» британского трио, который был выпущен в 2021 году и принес группе вторую номинацию на премию BRIT в категории «Лучшая британская группа». Прошло более десяти лет с тех пор, как трио впервые вошло в индустрию, «The Greatest Love» стала праздником; звучание группы, которая оставляет прошлое позади и вновь обретает чувство свободы. Первый сингл «House» воплощает новую траекторию развития London Grammar, а вокалистка Ханна Райд произносит бескомпромиссный текст: «Это мое место, мой дом, мои правила». Говоря о сингле, Ханна сказала: «Хаус – это очерчивание границ вокруг себя. Когда мне исполнилось тридцать, мое мышление изменилось, и я больше не чувствовала себя жертвой чего-либо — все это было в моих силах. Я подумала, что создание музыки должно приносить удовольствие, и мы делаем это»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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