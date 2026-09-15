London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара London Grammar - The Greatest Love (0196588792014) виниловая пластинка
Новый альбом британского музыкального коллектива London Grammar. Лимитированное издание на черном переработанном виниле. «The Greatest Love» следует за получившим признание критиков альбомом №1 «Californian Soil» британского трио, который был выпущен в 2021 году и принес группе вторую номинацию на премию BRIT в категории «Лучшая британская группа». Прошло более десяти лет с тех пор, как трио впервые вошло в индустрию, «The Greatest Love» стала праздником; звучание группы, которая оставляет прошлое позади и вновь обретает чувство свободы. Первый сингл «House» воплощает новую траекторию развития London Grammar, а вокалистка Ханна Райд произносит бескомпромиссный текст: «Это мое место, мой дом, мои правила». Говоря о сингле, Ханна сказала: «Хаус – это очерчивание границ вокруг себя. Когда мне исполнилось тридцать, мое мышление изменилось, и я больше не чувствовала себя жертвой чего-либо — все это было в моих силах. Я подумала, что создание музыки должно приносить удовольствие, и мы делаем это»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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