Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка
Полностью ремастированное переиздание классического альбома американской рок- группы Garbage 2005 года. Издание на серебристом виниле.. Для Bleed Like Me, своего четвёртого студийного альбома, группа выбрала прямое роковое звучание, напоминающее их живые выступления, вместо электроники, пронизывающей их предыдущий альбом Beautiful Garbage (2001). Bleed Like Me дебютировал под номером четыре в Billboard 200 с 73 000 проданными копиями за первую неделю, став первым альбомом группы, попавшим в топ-10 этого чарта. Aльбом дебютировал на той же позиции и в UK Albums Chart, а также вошел в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Мексике и Швеции.
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