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Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка

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Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 1
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 2
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 3
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 4
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 5
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 6
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 7
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 8
Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 4
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 5
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 6
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 7
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 8
  • Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665065
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка

Полностью ремастированное переиздание классического альбома американской рок- группы Garbage 2005 года. Издание на серебристом виниле.. Для Bleed Like Me, своего четвёртого студийного альбома, группа выбрала прямое роковое звучание, напоминающее их живые выступления, вместо электроники, пронизывающей их предыдущий альбом Beautiful Garbage (2001). Bleed Like Me дебютировал под номером четыре в Billboard 200 с 73 000 проданными копиями за первую неделю, став первым альбомом группы, попавшим в топ-10 этого чарта. Aльбом дебютировал на той же позиции и в UK Albums Chart, а также вошел в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Мексике и Швеции.

Отзывы о товаре Garbage - Bleed Like Me (Silver) (4099964004076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Полностью ремастированное переиздание классического альбома американской рок- группы Garbage 2005 года. Издание на серебристом виниле.. Для Bleed Like Me, своего четвёртого студийного альбома, группа выбрала прямое роковое звучание, напоминающее их живые выступления, вместо электроники, пронизывающей их предыдущий альбом Beautiful Garbage (2001). Bleed Like Me дебютировал под номером четыре в Billboard 200 с 73 000 проданными копиями за первую неделю, став первым альбомом группы, попавшим в топ-10 этого чарта. Aльбом дебютировал на той же позиции и в UK Albums Chart, а также вошел в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Мексике и Швеции.
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Отзывы


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