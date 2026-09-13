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Stills Crosby & Nash - Crosby, Stills & Nash (0081227986681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stills Crosby & Nash - Crosby, Stills & Nash (0081227986681) виниловая пластинка

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Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 1
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 2
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 3
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 4
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 5
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 6
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 7
Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 1
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 2
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 3
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 4
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 5
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 6
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 7
  • Stills Crosby &amp; Nash - Crosby, Stills &amp; Nash (0081227986681) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712362
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227986681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Suite: Judy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Don't Have To Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady Of The Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Stills Crosby & Nash - Crosby, Stills & Nash (0081227986681) виниловая пластинка

"Crosby, Stills & Nash" - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills & Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash & Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш; временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash & Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stills Crosby & Nash - Crosby, Stills & Nash (0081227986681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227986681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Suite: Judy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Don't Have To Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady Of The Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Описание
"Crosby, Stills & Nash" - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills & Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash & Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш; временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash & Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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