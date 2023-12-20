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Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 1
Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 2
Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 3
Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 4
Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 1
  • Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 2
  • Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 3
  • Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 4
  • Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636614
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка

World Of Today - ремастированное переиздание второго студийного альбома австрийского проекта Supermax, выпущенного в 1977 году. Он содержит хит Lovemachine, который достиг 4-го места в чарте Германии и 9-го в США. Этот альбом сочетает разные музыкальные стили и создает уникальный микс из фанка, диско и электроники. Лимитированное издание представлено на виниле красном виниле. Supermax - музыкальный проект австрийского композитора Иоганна Курта Хауэнштайна, созданный в сотрудничестве с продюсером Петером Хауке на студии Europasounds Studio в 1976 году. Пик популярности проекта пришелся на 1977-83 годы, активный период студийного развития продлился до 1993 года. Следующие 17 лет основа деятельности состояла из концертных выступлений и переработок ранних изданий. Коллектив в 2011 году прекратил свое существование.

Отзывы о товаре Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка

20.12.2023
Елена

Достоинства:
Издание на 180 гр. виниле 2019 года . Это ремастеринг альбома 1977 года . Оформление альбома полностью соответствует оригинальному . Звук понравился . Цена полностью адеквакна .

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Второй альбом австрийско-немецкой диско-рок группы Supermax , выпущен в 1977 году . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива . Песня “Lovemachine” и сам альбом имели огромный успех во всём мире . Единственным постоянным участником Supermax всегда был Иоган Курт Хауэнштайн . Он вокалист , музыкант , аранжировщик и автор текстов к большинству композиций .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
World Of Today - ремастированное переиздание второго студийного альбома австрийского проекта Supermax, выпущенного в 1977 году. Он содержит хит Lovemachine, который достиг 4-го места в чарте Германии и 9-го в США. Этот альбом сочетает разные музыкальные стили и создает уникальный микс из фанка, диско и электроники. Лимитированное издание представлено на виниле красном виниле. Supermax - музыкальный проект австрийского композитора Иоганна Курта Хауэнштайна, созданный в сотрудничестве с продюсером Петером Хауке на студии Europasounds Studio в 1976 году. Пик популярности проекта пришелся на 1977-83 годы, активный период студийного развития продлился до 1993 года. Следующие 17 лет основа деятельности состояла из концертных выступлений и переработок ранних изданий. Коллектив в 2011 году прекратил свое существование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.12.2023
Елена

Достоинства:
Издание на 180 гр. виниле 2019 года . Это ремастеринг альбома 1977 года . Оформление альбома полностью соответствует оригинальному . Звук понравился . Цена полностью адеквакна .

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Второй альбом австрийско-немецкой диско-рок группы Supermax , выпущен в 1977 году . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива . Песня “Lovemachine” и сам альбом имели огромный успех во всём мире . Единственным постоянным участником Supermax всегда был Иоган Курт Хауэнштайн . Он вокалист , музыкант , аранжировщик и автор текстов к большинству композиций .


Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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