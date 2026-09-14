Ava Max - Don't Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ava Max - Don't Click Play (coloured) (0075678595172) виниловая пластинка
Ava Max официально вступила в свою самую бесстрашную эру, которую определяют брутальная честность, стойкость и непревзойденная поп-музыка. От пережившей разбитое сердце до иконы любви к себе, она не просто вернулась, она смелее, чем когда-либо, со своим третьим полноформатным альбомом Don't Click Play. В этой работе вы можете услышать женщину, принимающую свою силу и вступающую в роль артистки, которой она всегда была предназначена. Это не просто альбом, это декларация. Проект был создан во времена разбитого сердца, предательства и личного переосмысления, и это видно. Она вернулась в студию не для того, чтобы избежать боли, а чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Ava говорит: «Но весь этот альбом был сделан, чтобы доказать, что люди неправы». С Don't Click Play она не просто отодвигает повествование — она выбивает дверь. Это сыро, это личное, это Ava, которую все хотят. Она выжимает максимум.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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