Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Ultra White (RLD31SE)

Современный и многофункциональный робот-пылесос Dreame D20 Ultra создан специально для эффективной и качественной уборки любого жилого помещения. При помощи технологии всасывания Vormax с мощностью 13000Па и аккумулятором большой емкости делает процесс уборки в доме полностью автономным и комфортным. Мощность всасывания 13 000 Па позволяет освежать полы и ковры, не оставляя никаких шансов крошкам, мелкому мусору или шерсти домашних животных. D20 Ultra скользит от твердых полов до ковров, эффективно справляясь с трудновыводимыми загрязнениями и мусором, застрявшим в углах. Наслаждайтесь быстрой и эффективной уборкой с функцией Carpet Boost, увеличивающей мощность всасывания для мгновенного улучшения уборки. Оптимизируйте ежедневную уборку так как Вам нужно. Полностью автономная система обслуживания робота обеспечивает высокое качество уборки без Вашего вмешательства. С помощью автоматического опорожнения в течение 100 дней, мытья швабры, сушки швабр теплым воздухом и многого другого делает уборку более эффективной и по всем современным стандартам. Эксклюзивная система мытья полов DuoScrub использует две высокоскоростные вращающиеся швабры, которые под давлением вымывают стойкую грязь и влажные пятна. Две волокнистые накладки на швабры помогают уменьшить пятна от воды, значительно повышая эффективность мытья полов. D20 Ultra использует заднюю часть робота, который справляется с пылью в углах и плинтусах. Он увеличивает эффективность уборки углов и собирает всю грязь и пыль. Оцените удобство легкой автоматизированной уборки от края до края, которая заботится о каждом уголке и щели в вашем доме. В пылесосе Dreame реализована функция ультразвукового распознавания ковров, которая автоматически усиливает всасывание на коврах и удаляет въевшуюся грязь для глубокой очистки. Кроме того, швабры робота поднимаются до 10,5 мм на коврах с низким ворсом, сохраняя их сухими и повышая эффективность очистки. Прокладывайте точную навигацию по дому с помощью технологии Smart Pathfinder. Современные лазерные датчики расстояния обеспечивают точное позиционирование и точные измерения расстояния, предлагая оптимальные маршруты уборки. Система 3DAdapt Obstacle Avoidance использует точное планирование пути для бесперебойного перемещения вокруг мебели и других препятствий, обеспечивая стабильную эффективность уборки — без столкновений, без пропущенных участков. Благодаря аккумулятору большой емкости на 5200 мАч, D20 Ultra обеспечивает непрерывную уборку на протяжении 260 минут на одной зарядке. В сочетании с более быстрой зарядкой вы будете готовы к следующей уборки во много раз быстрее. Робот-пылесос Dreame D20 Ultra полностью поддерживает весь функционал управление через смартфон с помощью фирменного приложения Dreamehome. Это приложение доступно как для Android, так и для iOS. Просто выполняйте голосовое управление с помощью встроенного помощника Alexa, Siri или Google Home. Это позволяет запускать, останавливать или приостанавливать уборку, а также управлять другими функциями пылесоса с помощью голосовых команд.