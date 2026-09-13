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Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка

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Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 1
Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 2
Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 3
Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 4
Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 5
Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 6
Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mott The Hoople
Альбом (сингл)
MOTT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 1
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 2
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 3
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 4
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 5
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 6
  • Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718022
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mott The Hoople
Альбом (сингл)
MOTT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
All The Way From Memphis, Whizz Kid, Hymn For The Dudes, Honaloochie Boogie, Violence, Drivin' Sister, Ballad Of Mott (March 26th 1972 Zurich), I'm A Cadillac / El Comino Dolo Roso, I Wish I Was Your Mother
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All The Way From Memphis, Whizz Kid, Hymn For The Dudes, Honaloochie Boogie, Violence, Drivin' Sister, Ballad Of Mott (March 26th 1972 Zurich), I'm A Cadillac / El Comino Dolo Roso, I Wish I Was Your Mother

Отзывы о товаре Mott The Hoople - Mott (Pink) (8719262039322) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mott The Hoople
Альбом (сингл)
MOTT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
All The Way From Memphis, Whizz Kid, Hymn For The Dudes, Honaloochie Boogie, Violence, Drivin' Sister, Ballad Of Mott (March 26th 1972 Zurich), I'm A Cadillac / El Comino Dolo Roso, I Wish I Was Your Mother
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All The Way From Memphis, Whizz Kid, Hymn For The Dudes, Honaloochie Boogie, Violence, Drivin' Sister, Ballad Of Mott (March 26th 1972 Zurich), I'm A Cadillac / El Comino Dolo Roso, I Wish I Was Your Mother
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