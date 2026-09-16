Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние, 717455
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%1 880 руб. 4 690 руб.
В наличии
Код товара: 717455
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 880 руб. -60%
4 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
голубой
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
постоянная подача паравертикальное отпариваниепротивокапельная системапаровой удар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1
Описание товара Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, утюг, документация
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Теги товара: с керамической подошвой
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюги
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
голубой
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
постоянная подача паравертикальное отпариваниепротивокапельная системапаровой удар
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, утюг, документация
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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