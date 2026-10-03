Primus - Pork Soda (0602557414400) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Pork Soda
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 717354
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6 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557414400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Pork Soda
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pork Chop's Little Ditty, My Name Is Mud, Welcome To This World, Bob, DMV, The Ol' Diamondback Sturgeon (Fisherman's Chronicles, Part 3), Nature Boy, Wounded Knee, Pork Soda, The Pressman, Mr. Krinkle, The Air Is Getting Slippery, Hamburger Train, Pork Chop's Little Ditty, Hail Santa
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primus - Pork Soda (0602557414400) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pork Chop's Little Ditty, My Name Is Mud, Welcome To This World, Bob, DMV, The Ol' Diamondback Sturgeon (Fisherman's Chronicles, Part 3), Nature Boy, Wounded Knee, Pork Soda, The Pressman, Mr. Krinkle, The Air Is Getting Slippery, Hamburger Train, Pork Chop's Little Ditty, Hail Santa
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557414400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Pork Soda
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pork Chop's Little Ditty, My Name Is Mud, Welcome To This World, Bob, DMV, The Ol' Diamondback Sturgeon (Fisherman's Chronicles, Part 3), Nature Boy, Wounded Knee, Pork Soda, The Pressman, Mr. Krinkle, The Air Is Getting Slippery, Hamburger Train, Pork Chop's Little Ditty, Hail Santa
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pork Chop's Little Ditty, My Name Is Mud, Welcome To This World, Bob, DMV, The Ol' Diamondback Sturgeon (Fisherman's Chronicles, Part 3), Nature Boy, Wounded Knee, Pork Soda, The Pressman, Mr. Krinkle, The Air Is Getting Slippery, Hamburger Train, Pork Chop's Little Ditty, Hail Santa
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Primus - Pork Soda (0602557414400) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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