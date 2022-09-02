Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Pulse Of The Early Brain
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 624884
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic
Barcode
[5060263729204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Pulse Of The Early Brain
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка
Сборник англо-французской авангардной поп-группы Stereolab, выпущенный 2 сентября 2022 года под лейблами Duophonic Records и Warp Records. Это пятая часть серии Включенные группы, в которой собраны раритеты группы, такие как EPS Simple Headphone Mind и Low Fi, бонусные и эксклюзивные треки с Chemical Chords, а также отдельные треки с других альбомов, сплит-синглов и гибких дисков. В отличие от предыдущих релизов Включенные, в которых каждая из эпох группы была собрана в хронологическом порядке, Pulse of the Early Brain охватывает раритеты со всей их карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитBryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитArmin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic
Barcode
[5060263729204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Pulse Of The Early Brain
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Сборник англо-французской авангардной поп-группы Stereolab, выпущенный 2 сентября 2022 года под лейблами Duophonic Records и Warp Records. Это пятая часть серии Включенные группы, в которой собраны раритеты группы, такие как EPS Simple Headphone Mind и Low Fi, бонусные и эксклюзивные треки с Chemical Chords, а также отдельные треки с других альбомов, сплит-синглов и гибких дисков. В отличие от предыдущих релизов Включенные, в которых каждая из эпох группы была собрана в хронологическом порядке, Pulse of the Early Brain охватывает раритеты со всей их карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка