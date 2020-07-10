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Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 6
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 7
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 8
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 9
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 10
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Franz Kafka - The Castle
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 6
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 7
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 8
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 9
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 10
  • Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Snapper
Barcode
[0802644806914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Franz Kafka - The Castle
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка

Впервые нв виниле -переиздание четвертого альбома в серии Eastgates Sonic Poems немецкой электронной группы Tangerine Dream, выпущенного в 2013 году. Альбом основан на истории писателя Франца Кафка. Издание на двойном черном виниле. Tangerine Dream - немецкий музыкальный коллектив, один из пионеров электронной музыки и краут-рока, основатель и лидер Берлинской школы электронной музыки. Образован в 1967 году Эдгаром Фрёзе, изучавшим в этот момент живопись и скульптуру.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Snapper
Barcode
[0802644806914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Franz Kafka - The Castle
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Впервые нв виниле -переиздание четвертого альбома в серии Eastgates Sonic Poems немецкой электронной группы Tangerine Dream, выпущенного в 2013 году. Альбом основан на истории писателя Франца Кафка. Издание на двойном черном виниле. Tangerine Dream - немецкий музыкальный коллектив, один из пионеров электронной музыки и краут-рока, основатель и лидер Берлинской школы электронной музыки. Образован в 1967 году Эдгаром Фрёзе, изучавшим в этот момент живопись и скульптуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Franz Kafka - The Castle (0802644806914) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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