Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 98582
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 570 руб.
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Коллекция BLUR
Коллекция BLUR
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитBlur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка
-
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Beetlebum
|A2
|Song 2
|A3
|Country Sad Ballad Man
|A4
|M.O.R.
|B1
|On Your Own
|B2
|Theme From Retro
|B3
|You're So Great
|B4
|Death Of A Party
|C1
|Chinese Bombs
|C2
|I'm Just A Killer For Your Love
|C3
|Look Inside America
|C4
|Strange News From Another Star
|D1
|Movin' On
|D2
|Essex Dogs
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Beetlebum
|A2
|Song 2
|A3
|Country Sad Ballad Man
|A4
|M.O.R.
|B1
|On Your Own
|B2
|Theme From Retro
|B3
|You're So Great
|B4
|Death Of A Party
|C1
|Chinese Bombs
|C2
|I'm Just A Killer For Your Love
|C3
|Look Inside America
|C4
|Strange News From Another Star
|D1
|Movin' On
|D2
|Essex Dogs
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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