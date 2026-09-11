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Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка

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Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - фото 1
Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BLUR
filter_none Товар входит в коллекцию BLUR

Коллекция BLUR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка

Track List

A1Beetlebum
A2Song 2
A3Country Sad Ballad Man
A4M.O.R.
B1On Your Own
B2Theme From Retro
B3You're So Great
B4Death Of A Party
C1Chinese Bombs
C2I'm Just A Killer For Your Love
C3Look Inside America
C4Strange News From Another Star
D1Movin' On
D2Essex Dogs

Отзывы о товаре Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Beetlebum
A2Song 2
A3Country Sad Ballad Man
A4M.O.R.
B1On Your Own
B2Theme From Retro
B3You're So Great
B4Death Of A Party
C1Chinese Bombs
C2I'm Just A Killer For Your Love
C3Look Inside America
C4Strange News From Another Star
D1Movin' On
D2Essex Dogs
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - Blur (5099962483612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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