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Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка

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Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 1
Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 2
Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 3
Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 4
Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 5
Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 6
Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Incunabula
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 1
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 2
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 3
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 4
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 5
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 6
  • Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061801717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Incunabula
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
KaIntrol, Bike, Autriche, Bronchus 2, Basscadet, Eggshell, Doctrine, Maetl, Windwind, Lowride, 444
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – 07
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: KaIntrol, Bike, Autriche, Bronchus 2, Basscadet, Eggshell, Doctrine, Maetl, Windwind, Lowride, 444

Отзывы о товаре Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061801717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Incunabula
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
KaIntrol, Bike, Autriche, Bronchus 2, Basscadet, Eggshell, Doctrine, Maetl, Windwind, Lowride, 444
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – 07
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: KaIntrol, Bike, Autriche, Bronchus 2, Basscadet, Eggshell, Doctrine, Maetl, Windwind, Lowride, 444
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Autechre - Incunabula (0801061801717) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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