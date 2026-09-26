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Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка

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Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка - фото 1
Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка - фото 2
Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка - фото 1
  • Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка - фото 2
  • Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624596
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка

Переиздание на двойном виниле четвертого студийного альбома Nine Inch Nails The Downward Spiral, вышедшего в 1994 году. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты - приходящие. Трент Резнор никогда не ограничивал Nine Inch Nails жанровыми рамками, благодаря чему творчество группы любимо самым широким кругом слушателей - от рокеров и металлистов до любителей индастриала и электроники. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке 100 величайших рок-артистов всех времён журнала Rolling Stone.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на двойном виниле четвертого студийного альбома Nine Inch Nails The Downward Spiral, вышедшего в 1994 году. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты - приходящие. Трент Резнор никогда не ограничивал Nine Inch Nails жанровыми рамками, благодаря чему творчество группы любимо самым широким кругом слушателей - от рокеров и металлистов до любителей индастриала и электроники. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке 100 величайших рок-артистов всех времён журнала Rolling Stone.
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