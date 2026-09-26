Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка
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Описание товара Nine Inch Nails - The Downward Spiral (0602557142785) виниловая пластинка
Переиздание на двойном виниле четвертого студийного альбома Nine Inch Nails The Downward Spiral, вышедшего в 1994 году. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты - приходящие. Трент Резнор никогда не ограничивал Nine Inch Nails жанровыми рамками, благодаря чему творчество группы любимо самым широким кругом слушателей - от рокеров и металлистов до любителей индастриала и электроники. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке 100 величайших рок-артистов всех времён журнала Rolling Stone.
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