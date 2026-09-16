Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка
Джефф Даунс — легендарный британский клавишник, известный во всем мире как участник супергрупп The Buggles, Asia и Yes. Он был движущей силой некоторых из самых запоминающихся клавишных поп-рок-проговых песен за последние 40 лет. Он работал с музыкантами исключительного калибра от Кейт Буш и Майка Олдфилда до Билли Айдола и Агнеты Фэлтског. Крис Брейд — один из величайших авторов песен, которых когда-либо знала Великобритания, он работал с Сией, Хансом Циммером, Ники Минаж, Дэвидом Геттой, Паломой Фейт, Бритни Спирс, Бейонсе, Кайли Миноуг и Ланой Дель Рей. Вместе они образуют Downes Braide Association — партнерство по написанию и записи с уникальной родословной. Celestial Songs' — пятый студийный альбом DBA, содержащий 11 эмоциональных, задумчивых и волшебных песен, которые обращаются к этим меняющимся временам. Треки порой мрачные и задумчивые, отражая тревогу, хрупкость и смятение нашего современного мира. Однако есть и проблески яркого солнечного света, которые прорываются сквозь них и создают воодушевляющие гимны стойкости, надежды и любви. Как и на предыдущих релизах DBA, обложку нарисовал Роджер Дин, пожалуй, самый известный художник обложек альбомов в мире. В альбоме также принял участие давний друг и соратник Braide Марк Алмонд. Этот альбом представлен на потрясающем прозрачном фиолетовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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