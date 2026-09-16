Top.Mail.Ru
Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 1
Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 2
Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 3
Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Downes Braide Association
Альбом (сингл)
Celestial Songs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 1
  • Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 2
  • Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 3
  • Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060854800510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Downes Braide Association
Альбом (сингл)
Celestial Songs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Look What You Do, Clear Light, Keep On Moving, Darker Side Of Fame, Hey Kid, Will To Power, Heart Shaped Hole, Dear Petra, On The Run, Goodbye To You (Sister Shame), Beyond The Stars
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка

Джефф Даунс — легендарный британский клавишник, известный во всем мире как участник супергрупп The Buggles, Asia и Yes. Он был движущей силой некоторых из самых запоминающихся клавишных поп-рок-проговых песен за последние 40 лет. Он работал с музыкантами исключительного калибра от Кейт Буш и Майка Олдфилда до Билли Айдола и Агнеты Фэлтског. Крис Брейд — один из величайших авторов песен, которых когда-либо знала Великобритания, он работал с Сией, Хансом Циммером, Ники Минаж, Дэвидом Геттой, Паломой Фейт, Бритни Спирс, Бейонсе, Кайли Миноуг и Ланой Дель Рей. Вместе они образуют Downes Braide Association — партнерство по написанию и записи с уникальной родословной. Celestial Songs' — пятый студийный альбом DBA, содержащий 11 эмоциональных, задумчивых и волшебных песен, которые обращаются к этим меняющимся временам. Треки порой мрачные и задумчивые, отражая тревогу, хрупкость и смятение нашего современного мира. Однако есть и проблески яркого солнечного света, которые прорываются сквозь них и создают воодушевляющие гимны стойкости, надежды и любви. Как и на предыдущих релизах DBA, обложку нарисовал Роджер Дин, пожалуй, самый известный художник обложек альбомов в мире. В альбоме также принял участие давний друг и соратник Braide Марк Алмонд. Этот альбом представлен на потрясающем прозрачном фиолетовом виниле.

Отзывы о товаре Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060854800510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Downes Braide Association
Альбом (сингл)
Celestial Songs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Look What You Do, Clear Light, Keep On Moving, Darker Side Of Fame, Hey Kid, Will To Power, Heart Shaped Hole, Dear Petra, On The Run, Goodbye To You (Sister Shame), Beyond The Stars
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джефф Даунс — легендарный британский клавишник, известный во всем мире как участник супергрупп The Buggles, Asia и Yes. Он был движущей силой некоторых из самых запоминающихся клавишных поп-рок-проговых песен за последние 40 лет. Он работал с музыкантами исключительного калибра от Кейт Буш и Майка Олдфилда до Билли Айдола и Агнеты Фэлтског. Крис Брейд — один из величайших авторов песен, которых когда-либо знала Великобритания, он работал с Сией, Хансом Циммером, Ники Минаж, Дэвидом Геттой, Паломой Фейт, Бритни Спирс, Бейонсе, Кайли Миноуг и Ланой Дель Рей. Вместе они образуют Downes Braide Association — партнерство по написанию и записи с уникальной родословной. Celestial Songs' — пятый студийный альбом DBA, содержащий 11 эмоциональных, задумчивых и волшебных песен, которые обращаются к этим меняющимся временам. Треки порой мрачные и задумчивые, отражая тревогу, хрупкость и смятение нашего современного мира. Однако есть и проблески яркого солнечного света, которые прорываются сквозь них и создают воодушевляющие гимны стойкости, надежды и любви. Как и на предыдущих релизах DBA, обложку нарисовал Роджер Дин, пожалуй, самый известный художник обложек альбомов в мире. В альбоме также принял участие давний друг и соратник Braide Марк Алмонд. Этот альбом представлен на потрясающем прозрачном фиолетовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Downes Braide Association - Celestial Songs (coloured) (5060854800510) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...