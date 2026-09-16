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Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка

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Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 1
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 2
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 3
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 4
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 5
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 6
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 7
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 8
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 9
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 10
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 11
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 12
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 13
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 14
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 15
Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Without A Sound
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 1
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 2
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 3
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 4
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 5
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 6
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 7
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 8
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 9
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 10
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 11
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 12
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 13
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 14
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 15
  • Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Without A Sound
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Feel The Pain, I Don't Think So, Yeah Right, Outta Hand, Grab It, Even You, Mind Glow, Get Out Of This, On The Brink, Seemed Like The Thing To Do, Over Your Shoulder, Get Out Of This (No Words Just Solo), Blah, Feel The Pain (Live), Get Me (Live), Grab It (Live), What Else Is New (Live), Sludge (Live)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка

Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. Шестой альбом «Without A Sound» вышел летом 1994 года, после личной утраты и ухода давнего барабанщика и основателя группы Мёрфа. Исполняемый преимущественно Джей Мэскисом, «Without A Sound» продолжил рост популярности и коммерческих достижений группы, достигнув 44-го места в чартах США (самый высокий результат альбома за всю историю группы) и включив в себя хиты «Feel The Pain» и «I Don't Think So». Получивший положительные отзывы, «Without A Sound» также дал Dinosaur Jr возможность путешествовать по миру, включая выступления в Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также популяризировался благодаря исполнению песни «Blah» в популярном американском телешоу «Melrose Place». Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами и би-сайдами, а также снабженное подробными комментариями от Кейта Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся на пике ее международной популярности и доступности.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Without A Sound
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Feel The Pain, I Don't Think So, Yeah Right, Outta Hand, Grab It, Even You, Mind Glow, Get Out Of This, On The Brink, Seemed Like The Thing To Do, Over Your Shoulder, Get Out Of This (No Words Just Solo), Blah, Feel The Pain (Live), Get Me (Live), Grab It (Live), What Else Is New (Live), Sludge (Live)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. Шестой альбом «Without A Sound» вышел летом 1994 года, после личной утраты и ухода давнего барабанщика и основателя группы Мёрфа. Исполняемый преимущественно Джей Мэскисом, «Without A Sound» продолжил рост популярности и коммерческих достижений группы, достигнув 44-го места в чартах США (самый высокий результат альбома за всю историю группы) и включив в себя хиты «Feel The Pain» и «I Don't Think So». Получивший положительные отзывы, «Without A Sound» также дал Dinosaur Jr возможность путешествовать по миру, включая выступления в Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также популяризировался благодаря исполнению песни «Blah» в популярном американском телешоу «Melrose Place». Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами и би-сайдами, а также снабженное подробными комментариями от Кейта Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся на пике ее международной популярности и доступности.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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