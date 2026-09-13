Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка
Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. «Where You Been», их пятый альбом, вышел в 1993 году, на пике энтузиазма по отношению к гранжу и альтернативной американской рок-сцене, частью которой группа уже давно являлась. Спродюсированный новым составом группы (давний барабанщик Мёрф и новый басист Майк Джонсон дополнили трио), альбом стал самым успешным альбомом группы на тот момент, достигнув 50-го места в США (где было продано более четверти миллиона копий) и 10-го места в британских чартах, а также породив хит-сингл «Start Choppin». Выпущенный с единодушно положительными отзывами и содержащий множество треков, которые впоследствии стали неотъемлемой частью и любимыми фанатами, «Where You Been» продолжил глобальное восхождение Dinosaur Jr. Альбом был выпущен одновременно в США, Европе, Австралии, Азии и Южной Америке. Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами, би-сайдами и сессионными записями Джона Пила, а также сопровождаемое подробными комментариями от Кита Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся в великолепной форме на волне с трудом завоеванной популярности и авторитета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитArcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитDrake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (080839128...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитRage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) вин...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитColin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитKruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитOST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (08880...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (088807267261...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Bayou Country (coloured) (0888072...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитValerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка