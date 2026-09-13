Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI представляет собой решение для геймеров и энтузиастов, которые стремятся создать мощный и современный компьютер на базе процессоров AMD Ryzen 7000, 8000 либо 9000 серии. Эта модель выделяется своим стильным дизайном, высокими технологиями и широкими возможностями для доработки системы, что делает ее идеальным выбором для сборки производительной игровой или рабочей станции. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI — это совершенное сочетание производительности и функциональности. Она станет отличной основой для мощного игрового компьютера или рабочей станции, позволяя реализовать самые смелые идеи и обеспечивая высокую производительность в любых задачах. Оперативная память Одной из ключевых особенностей MAG X870E TOMAHAWK WIFI является поддержка стандартов DDR5, что позволяет использовать оперативную память с высокой скоростью передачи данных. Плата оснащена четырьмя слотами для UDIMM, которые совместимы с памятью суммарной емкостью до 256 ГБ и частотой до 8400 МГц. Это обеспечивает отличную производительность при одновременном выполнении множества задач и позволяет справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Слоты расширения С точки зрения расширяемости, материнская плата предлагает три слота PCIe, что дает возможность устанавливать несколько видеокарт, обеспечивая высокую производительность в играх и графических приложениях. Четыре слота M.2 обеспечивает молниеносные скорости загрузки и передачи данных для NVMe SSD. Также плата оснащена четырьмя портами SATA III для подключения традиционных жестких дисков и SSD. Скорость передачи данных Важным аспектом является встроенная поддержка Wi-Fi 7, которая обеспечивает оптимальную скорость и стабильность беспроводного соединения, что особенно полезно для онлайн-игр и потоковой передачи мультимедиа. Кроме того, плату дополняет порт Ethernet для проводного подключения, что обеспечивает молниеносную передачу данных.
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