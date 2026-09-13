Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851

Материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI представляет собой мощное и высококачественное решение для сборки современных игровых и рабочих систем. С форм-фактором ATX, она предлагает обширные возможности для установки компонентов и эффективного охлаждения, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности. ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI предлагает надежную систему охлаждения и высококачественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Серия ROG известна своим акцентом на производительность и стильный дизайн, что делает эту материнскую плату отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный и эстетически привлекательный ПК. ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI — это идеальный выбор для создания высокопроизводительного компьютера, способного справиться с любыми задачами, от игр до профессиональной работы. Оперативная память Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти DDR5, что позволяет устанавливать до 256 Гб ОЗУ в четырех слотах. Это обеспечивает невероятную скорость обработки данных и высокую производительность, что особенно важно для многозадачности, работы с ресурсоемкими приложениями и современных игр. Плата поддерживает частоты памяти до 9066 МГц, что позволяет пользователям оптимизировать свою систему для достижения максимальной производительности в зависимости от их потребностей. Процессор Сокет LGA1851 совместим с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, что открывает доступ к самым современным вычислительным технологиям и архитектуре. Это позволяет пользователям использовать новейшие процессоры, обеспечивая отличную производительность в играх и при выполнении сложных задач, таких как обработка больших объемов данных или 3D-моделирование. Сетевое подключение ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI также предлагает передовые сетевые возможности. Порт 5G Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное подключение, что особенно важно для онлайн-игр и потоковой передачи данных, гарантируя минимальные задержки и стабильное соединение. Встроенный модуль Wi-Fi 7 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение, позволяя пользователям подключать различные устройства без лишних проводов. Подключение периферийных устройств Плата оснащена множеством портов и разъемов, включая USB 3.2, что обеспечивает быструю передачу данных с внешними устройствами. Поддержка Bluetooth 5.4 позволяет легко подключать беспроводные аксессуары, такие как наушники и клавиатуры, что делает использование системы более удобным. Интуитивно понятный интерфейс BIOS и программное обеспечение ASUS ROG Armory Crate позволяют легко управлять настройками системы, включая мониторинг температуры и управление вентиляторами.