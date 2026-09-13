Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - это выбор энтузиастов и геймеров, планирующих собрать бескомпромиссную систему на базе будущих процессоров Intel. Она идеально подходит для связки с топовыми процессорами Core i7 и Core i9 нового поколения, раскрывая их потенциал в самых требовательных играх и профессиональных задачах, таких как видеомонтаж в 4K/8K, 3D-моделирование и стриминг. Светлая цветовая гамма с серебристыми элементами, характерная для серии "-A", делает эту плату прекрасной основой для эстетичных сборок в белых корпусах.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z890, установленный на новейший сокет LGA1851, что обеспечивает полную поддержку возможностей будущих поколений CPU, включая функции разгона процессора и памяти. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки массивных видеокарт, крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, требуя при этом соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower для комфортной сборки и эффективного отвода тепла.

Память и расширение Плата ориентирована на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и возможностью установки модулей с экстремально высокими частотами свыше 8000 МГц через профили XMP. Для установки графических адаптеров и других устройств предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а также несколько слотов PCIe меньшей пропускной способности. Система хранения данных может быть организована с помощью многочисленных M.2 слотов, часть из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая молниеносные загрузки; все M.2 разъемы оснащены эффективными радиаторами для предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) спроектирована с большим запасом прочности для обеспечения стабильной работы даже самых мощных многоядерных процессоров в режиме разгона. Она включает в себя многофазную схему с высококачественными силовыми каскадами DrMOS, долговечными дросселями и массивными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло. Для подачи достаточной мощности на CPU предусмотрены усиленные разъёмы питания, как правило, в конфигурации 8+8 pin, что говорит о готовности платы к экстремальным нагрузкам.

Подключения и дополнительные возможности Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует премиальному статусу платы, предлагая скоростной 2.5G Ethernet и передовой беспроводной модуль Wi-Fi 7 для минимальных задержек в онлайн-играх. Для подключения периферии доступно множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За качественный звук отвечает современный аудиокодек серии ROG SupremeFX, а фирменная система Asus Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой Ключевой момент, на который стоит обратить внимание - эта плата предназначена исключительно для будущих процессоров Intel с сокетом LGA1851 и абсолютно несовместима с чипами предыдущих поколений (LGA1700/1200). Для её стабильной работы потребуется мощный и качественный блок питания с необходимыми коннекторами для CPU, а также просторный ATX-совместимый корпус. Хотя плата рассчитана на серьёзный разгон, для достижения максимальных результатов потребуется эффективная система охлаждения процессора - жидкостная или воздушная суперкулерного класса. При выходе новых моделей процессоров на том же сокете может потребоваться обновление BIOS.