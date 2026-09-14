Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5

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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733110
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Откройте для себя мощь и гибкость материнской платы Gigabyte на чипсете AMD X870E – идеальное решение для сборки игровой или рабочей системы. Пять слотов M.2 обеспечивают невероятно быстрый доступ к данным и позволяют создать внушительный массив накопителей, чтобы ни один проект не тормозил. Четыре слота под современную память DDR5 дают возможность разогнать систему до 256 ГБ — максимум ресурсов для самых требовательных приложений и многозадачности.
Форм-фактор ATX и поддержка слотов DIMM отлично впишутся в продвинутую сборку на новом сокете AM5. PCI Express 5.0 открывает двери к новейшим видеокартам и быстрейшему обмену данными. Отдельное преимущество — 7.1-канальный звук для полного погружения в игры и фильмы, а встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов.
Gigabyte создала платформу, которая даёт максимум разгона и современности — фундамент для вашего безграничного апгрейда.
7 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и гибкость материнской платы Gigabyte на чипсете AMD X870E – идеальное решение для сборки игровой или рабочей системы. Пять слотов M.2 обеспечивают невероятно быстрый доступ к данным и позволяют создать внушительный массив накопителей, чтобы ни один проект не тормозил. Четыре слота под современную память DDR5 дают возможность разогнать систему до 256 ГБ — максимум ресурсов для самых требовательных приложений и многозадачности.
Форм-фактор ATX и поддержка слотов DIMM отлично впишутся в продвинутую сборку на новом сокете AM5. PCI Express 5.0 открывает двери к новейшим видеокартам и быстрейшему обмену данными. Отдельное преимущество — 7.1-канальный звук для полного погружения в игры и фильмы, а встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов.
Gigabyte создала платформу, которая даёт максимум разгона и современности — фундамент для вашего безграничного апгрейда.
Материнская плата GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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