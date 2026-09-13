Описание товара Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI создана для профессионалов и энтузиастов, работающих с ресурсоемким контентом. Она идеально подходит для построения мощных рабочих станций для видеомонтажа в 4K и 8K, 3D-моделирования и рендеринга, а также для задач в области искусственного интеллекта и научных вычислений. Плата оптимально раскрывает потенциал флагманских многоядерных процессоров Intel Core нового поколения, обеспечивая им стабильное питание и высокую пропускную способность для всех подключенных устройств.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z890, установленный под процессорный сокет LGA1851, что обеспечивает совместимость исключительно с новейшим поколением процессоров Intel. Этот чипсет предлагает максимальный набор линий PCIe и передовые возможности для подключения периферии, а также поддерживает разгон процессора и памяти. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко размещается в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память DDR5, позволяя установить до 192 ГБ в четыре слота с активацией двухканального режима для максимальной производительности. Для установки видеокарт и плат расширения предусмотрены усиленные слоты PCIe 5.0 x16, готовые к работе с самыми производительными графическими ускорителями и другими устройствами. Особое внимание уделено подсистеме хранения данных, предлагая несколько слотов M.2, включая поддержку сверхбыстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с акцентом на стабильность при длительных высоких нагрузках, что критически важно для рендеринга и сложных вычислений. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами гарантирует эффективное охлаждение и стабильную подачу энергии даже для самых требовательных процессоров. Для подключения питания CPU используются два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к работе с флагманскими решениями и обеспечивает запас для стабильной работы без просадок напряжения.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для профессиональной деятельности, включая два порта Thunderbolt 4 (USB4) для подключения мониторов и высокоскоростной периферии. Для сетевых подключений предусмотрены сразу два Ethernet-порта: сверхбыстрый 10GbE и стандартный 2.5GbE, а также встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а обилие портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2, позволяет подключить все необходимые устройства без компромиссов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1851, а оперативная память имеет тип DDR5, так как компоненты предыдущих поколений не поддерживаются. Для стабильной работы системы с мощным процессором потребуется качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъёмами 8-pin для CPU. Также рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - воздушный суперкулер или СЖО с радиатором от 280 мм, поскольку плата рассчитана на работу с горячими флагманскими чипами.