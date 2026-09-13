Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718688
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Thunderbolt 4, 2хUSB 3.2 Gen 2х2 Type C, 6хUSB 3.2 Gen 2 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 3хRJ-45, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х30
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851
Материнская плата Asus на чипсете Intel Z890 создана для тех, кто ищет максимальную производительность и возможности для апгрейда. Современный стандарт памяти DDR5 с поддержкой частоты до 6400 МГц и объёмом до 256 ГБ обеспечивает молниеносную скорость работы в любых задачах — от гейминга до тяжёлых рабочих процессов. Четыре слота DIMM позволяют гибко наращивать память под нужды системы.
Три слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки самых мощных видеокарт или дополнительных ускорителей. Форм-фактор ATX (24,4 x 30,5 см) делает плату совместимой с широким спектром корпусов, а четыре разъёма SATA позволяют построить вместительную систему хранения данных. Socket LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам Intel. Эта материнская плата — основа для системы, о которой можно только мечтать.
Thunderbolt 4, 2хUSB 3.2 Gen 2х2 Type C, 6хUSB 3.2 Gen 2 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 3хRJ-45, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете Intel Z890 создана для тех, кто ищет максимальную производительность и возможности для апгрейда. Современный стандарт памяти DDR5 с поддержкой частоты до 6400 МГц и объёмом до 256 ГБ обеспечивает молниеносную скорость работы в любых задачах — от гейминга до тяжёлых рабочих процессов. Четыре слота DIMM позволяют гибко наращивать память под нужды системы.
Три слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки самых мощных видеокарт или дополнительных ускорителей. Форм-фактор ATX (24,4 x 30,5 см) делает плату совместимой с широким спектром корпусов, а четыре разъёма SATA позволяют построить вместительную систему хранения данных. Socket LGA 1851 открывает доступ к новейшим процессорам Intel. Эта материнская плата — основа для системы, о которой можно только мечтать.
Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS Z890-ACE SE LGA1851