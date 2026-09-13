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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716762
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11 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
4.3
Описание товара Материнская плата MSI MEG Z890 ACE
Материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z890 создана для тех, кто ценит масштабируемость и современные технологии. Пять M.2-слотов позволят легко организовать быстрые хранилища для игр, работы и архивов. Четыре слота под память DDR5 формата DIMM открывают простор для апгрейдов — максимальный объем в 256 ГБ оценят даже требовательные пользователи и профессионалы. Широкий ATX-формат (24,4 см) обеспечивает удобство установки и хорошее охлаждение. Поддержка новейшей версии PCI Express 5.0 позволяет подключать самые современные компоненты. Встроенный модуль Wi-Fi пригодится для стабильной работы без проводов. Socket LGA 1851 — решение для процессоров нового поколения, а исключение SLI/CrossFire делает акцент на эффективных одиночных видеокартах.
11 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z890 создана для тех, кто ценит масштабируемость и современные технологии. Пять M.2-слотов позволят легко организовать быстрые хранилища для игр, работы и архивов. Четыре слота под память DDR5 формата DIMM открывают простор для апгрейдов — максимальный объем в 256 ГБ оценят даже требовательные пользователи и профессионалы. Широкий ATX-формат (24,4 см) обеспечивает удобство установки и хорошее охлаждение. Поддержка новейшей версии PCI Express 5.0 позволяет подключать самые современные компоненты. Встроенный модуль Wi-Fi пригодится для стабильной работы без проводов. Socket LGA 1851 — решение для процессоров нового поколения, а исключение SLI/CrossFire делает акцент на эффективных одиночных видеокартах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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