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Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE

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Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 1
Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 2
Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 3
Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 4
Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 1
  • Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 2
  • Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 3
  • Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 4
  • Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718743
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
27.7
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Наличие интерфейсов
8 x USB 3.2 Gen2, 5 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х16
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE

Эта материнская плата MSI формата E-ATX создана для тех, кто привык брать максимум от своей системы. Благодаря чипсету AMD X870E и современному сокету AM5 вы получаете готовое решение для новейших процессоров. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ в четырёх слотах открывает простор для работы с любыми задачами — от игр до ресурсоёмкого монтажа. Четыре полноразмерных слота позволят создать объёмный и производительный билд, а версия PCI Express 5.0 обеспечит молниеносное подключение видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi дарит свободу беспроводного соединения без дополнительных адаптеров. Кристально чистый 7.1-канальный звук создаёт атмосферу полного погружения. Размеры 30,5 на 27,7 см подойдут для вместительных корпусов и сложных конфигураций, где нет места компромиссам.



Теги товара: e-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
E-ATX
Ширина, см
27.7
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Наличие интерфейсов
8 x USB 3.2 Gen2, 5 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата MSI формата E-ATX создана для тех, кто привык брать максимум от своей системы. Благодаря чипсету AMD X870E и современному сокету AM5 вы получаете готовое решение для новейших процессоров. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ в четырёх слотах открывает простор для работы с любыми задачами — от игр до ресурсоёмкого монтажа. Четыре полноразмерных слота позволят создать объёмный и производительный билд, а версия PCI Express 5.0 обеспечит молниеносное подключение видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi дарит свободу беспроводного соединения без дополнительных адаптеров. Кристально чистый 7.1-канальный звук создаёт атмосферу полного погружения. Размеры 30,5 на 27,7 см подойдут для вместительных корпусов и сложных конфигураций, где нет места компромиссам.


Теги товара: e-atx, ddr5
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