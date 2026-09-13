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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718743
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8 x USB 3.2 Gen2, 5 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х16
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE
Эта материнская плата MSI формата E-ATX создана для тех, кто привык брать максимум от своей системы. Благодаря чипсету AMD X870E и современному сокету AM5 вы получаете готовое решение для новейших процессоров. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ в четырёх слотах открывает простор для работы с любыми задачами — от игр до ресурсоёмкого монтажа. Четыре полноразмерных слота позволят создать объёмный и производительный билд, а версия PCI Express 5.0 обеспечит молниеносное подключение видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi дарит свободу беспроводного соединения без дополнительных адаптеров. Кристально чистый 7.1-канальный звук создаёт атмосферу полного погружения. Размеры 30,5 на 27,7 см подойдут для вместительных корпусов и сложных конфигураций, где нет места компромиссам.
8 x USB 3.2 Gen2, 5 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата MSI формата E-ATX создана для тех, кто привык брать максимум от своей системы. Благодаря чипсету AMD X870E и современному сокету AM5 вы получаете готовое решение для новейших процессоров. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ в четырёх слотах открывает простор для работы с любыми задачами — от игр до ресурсоёмкого монтажа. Четыре полноразмерных слота позволят создать объёмный и производительный билд, а версия PCI Express 5.0 обеспечит молниеносное подключение видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi дарит свободу беспроводного соединения без дополнительных адаптеров. Кристально чистый 7.1-канальный звук создаёт атмосферу полного погружения. Размеры 30,5 на 27,7 см подойдут для вместительных корпусов и сложных конфигураций, где нет места компромиссам.
Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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