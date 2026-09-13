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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO

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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 1
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 2
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 3
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 4
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 5
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 6
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716654
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Наличие интерфейсов
6 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
4.3

Описание товара Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO создана для энтузиастов и бескомпромиссных геймеров, которые собирают систему на базе новейших процессоров AMD Ryzen серии 9000. Она станет идеальной основой для мощной игровой станции, способной справиться с самыми требовательными играми в 4K разрешении, или для профессиональной рабочей машины для видеомонтажа, 3D-моделирования и стриминга. Эта плата полностью раскрывает потенциал флагманских CPU, обеспечивая максимальную производительность без узких мест.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X870E, гарантирующий поддержку самых передовых технологий, включая обязательное использование интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для накопителя. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, а стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного подключения всех компонентов в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, с поддержкой профилей AMD EXPO для легкой настройки высоких частот. Это позволяет добиться исключительной пропускной способности, критически важной для игр и профессиональных приложений. Для расширения системы предусмотрены слоты PCIe, включая основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для флагманских видеокарт, а также несколько слотов M.2 для NVMe-накопителей, в том числе с поддержкой сверхбыстрого интерфейса PCIe 5.0, оснащенных массивными радиаторами для стабильной работы под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Мощная система питания процессора (VRM), построенная по схеме 18+2+2 фазы с использованием высококачественных компонентов, гарантирует абсолютную стабильность даже при экстремальном разгоне топовых многоядерных процессоров Ryzen 9. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, а наличие двух разъёмов 8-pin для питания CPU свидетельствует о готовности платы к любым пиковым нагрузкам, обеспечивая ровное и чистое питание для самых требовательных сборок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов, включая сверхбыстрые USB4 Type-C и множество разъёмов USB 3.2 для подключения любой периферии. За сетевые возможности отвечают высокоскоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. За качественный звук отвечает флагманский аудиокодек с выделенным ЦАП, а фирменная система подсветки ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать свечение всех совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя разъёмами 8-pin для питания процессора и имеет достаточный запас мощности. Для установки Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO потребуется просторный корпус стандарта ATX, способный вместить её габариты и обеспечить хорошую вентиляцию. Эта плата является вложением в бескомпромиссную производительность, поэтому для раскрытия её потенциала рекомендуется использовать процессоры уровня Ryzen 7/9 и высокоскоростную память DDR5.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Наличие интерфейсов
6 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO создана для энтузиастов и бескомпромиссных геймеров, которые собирают систему на базе новейших процессоров AMD Ryzen серии 9000. Она станет идеальной основой для мощной игровой станции, способной справиться с самыми требовательными играми в 4K разрешении, или для профессиональной рабочей машины для видеомонтажа, 3D-моделирования и стриминга. Эта плата полностью раскрывает потенциал флагманских CPU, обеспечивая максимальную производительность без узких мест.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X870E, гарантирующий поддержку самых передовых технологий, включая обязательное использование интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для накопителя. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, а стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного подключения всех компонентов в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, с поддержкой профилей AMD EXPO для легкой настройки высоких частот. Это позволяет добиться исключительной пропускной способности, критически важной для игр и профессиональных приложений. Для расширения системы предусмотрены слоты PCIe, включая основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для флагманских видеокарт, а также несколько слотов M.2 для NVMe-накопителей, в том числе с поддержкой сверхбыстрого интерфейса PCIe 5.0, оснащенных массивными радиаторами для стабильной работы под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Мощная система питания процессора (VRM), построенная по схеме 18+2+2 фазы с использованием высококачественных компонентов, гарантирует абсолютную стабильность даже при экстремальном разгоне топовых многоядерных процессоров Ryzen 9. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, а наличие двух разъёмов 8-pin для питания CPU свидетельствует о готовности платы к любым пиковым нагрузкам, обеспечивая ровное и чистое питание для самых требовательных сборок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов, включая сверхбыстрые USB4 Type-C и множество разъёмов USB 3.2 для подключения любой периферии. За сетевые возможности отвечают высокоскоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. За качественный звук отвечает флагманский аудиокодек с выделенным ЦАП, а фирменная система подсветки ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать свечение всех совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя разъёмами 8-pin для питания процессора и имеет достаточный запас мощности. Для установки Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO потребуется просторный корпус стандарта ATX, способный вместить её габариты и обеспечить хорошую вентиляцию. Эта плата является вложением в бескомпромиссную производительность, поэтому для раскрытия её потенциала рекомендуется использовать процессоры уровня Ryzen 7/9 и высокоскоростную память DDR5.



Теги товара: atx, ddr5
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