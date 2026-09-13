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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718689
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2хUSB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 8хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 2хRJ-45, S/PDIF, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х16
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5
**Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME** — это высококачественное устройство для игровых систем и рабочих станций, которое обеспечивает максимальную производительность и надёжность.
**Основные характеристики:**
* Поддержка процессоров AMD Ryzen.
* Форм-фактор: ATX.
* Слоты для памяти: поддержка высокоскоростной оперативной памяти.
* Разъёмы для накопителей: множество портов для подключения различных устройств.
* Сетевые возможности: высокоскоростной сетевой контроллер для быстрой передачи данных.
* Аудио: высококачественный аудиокодек для чистого и насыщенного звука.
* RGB-подсветка: возможность настройки подсветки для создания уникального стиля.
**Преимущества:**
* Надёжность и стабильность работы.
* Высокая производительность для требовательных задач.
* Расширенные возможности для разгона и настройки системы.
* Стильный дизайн и качественная сборка.
Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME — отличный выбор для тех, кто хочет создать мощную и надёжную систему для игр, работы или других задач.
2хUSB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 8хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0, HDMI, 2хRJ-45, S/PDIF, 2хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME** — это высококачественное устройство для игровых систем и рабочих станций, которое обеспечивает максимальную производительность и надёжность.
**Основные характеристики:**
* Поддержка процессоров AMD Ryzen.
* Форм-фактор: ATX.
* Слоты для памяти: поддержка высокоскоростной оперативной памяти.
* Разъёмы для накопителей: множество портов для подключения различных устройств.
* Сетевые возможности: высокоскоростной сетевой контроллер для быстрой передачи данных.
* Аудио: высококачественный аудиокодек для чистого и насыщенного звука.
* RGB-подсветка: возможность настройки подсветки для создания уникального стиля.
**Преимущества:**
* Надёжность и стабильность работы.
* Высокая производительность для требовательных задач.
* Расширенные возможности для разгона и настройки системы.
* Стильный дизайн и качественная сборка.
Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME — отличный выбор для тех, кто хочет создать мощную и надёжную систему для игр, работы или других задач.
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AM5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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