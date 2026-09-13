Описание товара Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX - это специализированный инструмент, созданный для бескомпромиссных энтузиастов и оверклокеров, стремящихся к мировым рекордам. Она идеально подходит для построения экстремальных систем, нацеленных на достижение максимальных частот процессора и, в особенности, оперативной памяти. Эта плата станет вершиной сборки для киберспортсменов и геймеров, для которых важен каждый кадр в секунду и минимальные задержки, а также для тех, кто создает уникальные выставочные ПК с фокусом на абсолютную производительность. Оптимальным выбором для нее станут флагманские процессоры Intel нового поколения с разблокированным множителем (серии "K" и "KS") под сокет LGA 1851.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z890, разработанный для раскрытия полного потенциала новейших процессоров Intel Core. Он предлагает максимальные возможности для разгона и поддерживает самые современные интерфейсы. Плата оснащена процессорным разъемом (сокетом) LGA 1851, что делает ее совместимой исключительно с будущими поколениями процессоров Intel и несовместимой с предыдущими на LGA 1700. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, ROG MAXIMUS Z890 APEX легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, однако ее развитая система питания и охлаждения может потребовать дополнительного пространства, что стоит учесть при выборе корпуса.

Память и расширение

Ключевая особенность модели APEX - ее фокус на экстремальном разгоне оперативной памяти. На плате установлено всего два слота DIMM для памяти стандарта DDR5, что является осознанным инженерным решением для минимизации длины сигнальных дорожек и достижения феноменальных частот, недоступных для четырехслотовых плат. Это позволяет энтузиастам выжимать максимум из двухканального режима, добиваясь высочайшей пропускной способности и минимальных таймингов. Для установки видеокарты и других устройств предусмотрены слоты расширения PCIe 5.0, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe и массивными радиаторами для эффективного охлаждения, включая поддержку новейшего интерфейса PCIe 5.0 для SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus ROG MAXIMUS Z890 APEX спроектирована с колоссальным запасом прочности для самых экстремальных нагрузок, включая охлаждение жидким азотом. Она включает в себя многофазную схему с использованием высококачественных силовых каскадов (мосфетов), рассчитанных на высокий ток, и массивных радиаторов для стабильного охлаждения. Питание на процессор подается через два усиленных 8-pin разъема, что обеспечивает безупречную стабильность напряжения даже при серьезном разгоне самых мощных CPU. Такая мощная подсистема VRM является гарантией отсутствия просадок производительности под любой нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов для подключения любой периферии. Вы получите множество высокоскоростных портов USB, включая USB 3.2 Gen 2x2 и универсальный Type-C, который может поддерживать Thunderbolt 4 или USB4. За сетевые подключения отвечают сверхбыстрый 2.5GbE или даже 10GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth последней версии, обеспечивающий минимальные задержки в беспроводной сети. За высокое качество звука отвечает флагманский аудиокодек SupremeFX, дополненный качественным ЦАП, а для удобства оверклокеров на самой плате присутствуют кнопки включения, перезагрузки, POST-индикатор и точки замера напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что эта плата - выбор энтузиаста, а не универсальное решение. Ее главное ограничение и одновременно преимущество - два слота для оперативной памяти, что делает ее не лучшим выбором для рабочих станций, где требуется большой объем RAM (например, 128 ГБ). Для работы с этой платой потребуется процессор нового поколения под сокет LGA 1851, мощный блок питания с двумя разъемами 8-pin для CPU и эффективная система охлаждения (AIO или кастомная СЖО). Начинающим сборщикам стоит внимательно изучить инструкцию, особенно в части установки и настройки высокочастотной памяти, для которой может потребоваться обновление BIOS до последней версии.