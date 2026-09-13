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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718690
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2xThunderbolt 4, 6xUSB 3.2 Gen 2 (4xType-A, 2xType-C), 6xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2xUSB 2.0, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х11
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 HERO LGA1851
Материнская плата Asus формата ATX — это просторная платформа для требовательных пользователей. Четыре слота под современную память DDR5 с максимальной ёмкостью 256 ГБ открывают путь к работе с объёмными проектами, обработке видео и запуску тяжёлых игр. Частота памяти до 6400 МГц гарантирует мгновенный отклик и стабильность даже при высоких нагрузках. Чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 под новые процессоры Intel обеспечивают отличную производительность. Версия PCI Express 5.0 позволит собрать систему, готовую к самым скоростным видеокартам и накопителям. Поддержка Wi-Fi делает плату удобной для тех, кто ценит беспроводную свободу. Универсальный форм-фактор DIMM позволяет легко подобрать память. Размеры платы — 30,5 на 24,4 см — оптимальны для просторных корпусов среднего и полного размера.
2xThunderbolt 4, 6xUSB 3.2 Gen 2 (4xType-A, 2xType-C), 6xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2xUSB 2.0, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата ATX — это просторная платформа для требовательных пользователей. Четыре слота под современную память DDR5 с максимальной ёмкостью 256 ГБ открывают путь к работе с объёмными проектами, обработке видео и запуску тяжёлых игр. Частота памяти до 6400 МГц гарантирует мгновенный отклик и стабильность даже при высоких нагрузках. Чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 под новые процессоры Intel обеспечивают отличную производительность. Версия PCI Express 5.0 позволит собрать систему, готовую к самым скоростным видеокартам и накопителям. Поддержка Wi-Fi делает плату удобной для тех, кто ценит беспроводную свободу. Универсальный форм-фактор DIMM позволяет легко подобрать память. Размеры платы — 30,5 на 24,4 см — оптимальны для просторных корпусов среднего и полного размера.
Материнская плата Asus ROG MAXIMUS Z890 HERO LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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