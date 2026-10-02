Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRO WS W680M-ACE SE из профессиональной серии Pro Workstation предназначена для создания рабочей станции. Она обеспечивает стабильное функционирование и высокую производительность системы при выполнении требовательных задач. Плата micro-ATX формата ориентирована на совместную работу с процессором Intel 12, 13 или 14-го поколения. Четыре слота DIMM позволяют задействовать до 192 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота расширения PCIe 5.0 x16 и PCIe x4 обеспечивают подключение дискретной видеокарты. Для размещения накопителей SSD/HDD есть 2 разъема M.2 и 8 слотов SATA. Два контроллера Intel Ethernet со скоростью 2.5 Гбит/с и технологией защиты от сбоев LANGuard гарантируют стабильное соединение с Интернетом. Элементная база 5X PROTECTION III обеспечивает бесперебойное функционирование материнской платы ASUS PRO WS W680M-ACE SE и способность работы в круглосуточном режиме. Программа ASUS Control Center Express позволяет контролировать параметры и состояние комплектующей.
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