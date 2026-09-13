Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 12
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 13
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 14
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 15
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 16
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 17
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 18
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 19
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 20
Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 17
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 18
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 19
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 20
  • Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716765
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
9 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.7

Описание товара Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI

MSI выпускает материнскую плату формата ATX с продуманным балансом размеров: высота 30,5 см и ширина 24,4 см впишутся в типовой корпус, но позволят собрать мощную современную систему. Замечательные четыре слота M.2 раскрывают простор для расширения быстрого NVMe-накопителей — забудьте о дефиците памяти для системы и игр! Четыре разъёма DIMM поддерживают память DDR5 общим объёмом вплоть до 256 ГБ и с максимальной частотой 8400 МГц — платформа даст максимум производительности даже требовательным приложениям. Свежий чипсет AMD X870E и сокет AM5 поднимают планку по современному функционалу, а встроенный Wi-Fi добавляет мобильности вашему рабочему месту. Отличный фундамент для мощного ПК с серьёзным запасом на будущее.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
9 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
MSI выпускает материнскую плату формата ATX с продуманным балансом размеров: высота 30,5 см и ширина 24,4 см впишутся в типовой корпус, но позволят собрать мощную современную систему. Замечательные четыре слота M.2 раскрывают простор для расширения быстрого NVMe-накопителей — забудьте о дефиците памяти для системы и игр! Четыре разъёма DIMM поддерживают память DDR5 общим объёмом вплоть до 256 ГБ и с максимальной частотой 8400 МГц — платформа даст максимум производительности даже требовательным приложениям. Свежий чипсет AMD X870E и сокет AM5 поднимают планку по современному функционалу, а встроенный Wi-Fi добавляет мобильности вашему рабочему месту. Отличный фундамент для мощного ПК с серьёзным запасом на будущее.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...