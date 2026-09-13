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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716765
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9 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.7
Описание товара Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI
MSI выпускает материнскую плату формата ATX с продуманным балансом размеров: высота 30,5 см и ширина 24,4 см впишутся в типовой корпус, но позволят собрать мощную современную систему. Замечательные четыре слота M.2 раскрывают простор для расширения быстрого NVMe-накопителей — забудьте о дефиците памяти для системы и игр! Четыре разъёма DIMM поддерживают память DDR5 общим объёмом вплоть до 256 ГБ и с максимальной частотой 8400 МГц — платформа даст максимум производительности даже требовательным приложениям. Свежий чипсет AMD X870E и сокет AM5 поднимают планку по современному функционалу, а встроенный Wi-Fi добавляет мобильности вашему рабочему месту. Отличный фундамент для мощного ПК с серьёзным запасом на будущее.
9 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, 2 x RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
MSI выпускает материнскую плату формата ATX с продуманным балансом размеров: высота 30,5 см и ширина 24,4 см впишутся в типовой корпус, но позволят собрать мощную современную систему. Замечательные четыре слота M.2 раскрывают простор для расширения быстрого NVMe-накопителей — забудьте о дефиците памяти для системы и игр! Четыре разъёма DIMM поддерживают память DDR5 общим объёмом вплоть до 256 ГБ и с максимальной частотой 8400 МГц — платформа даст максимум производительности даже требовательным приложениям. Свежий чипсет AMD X870E и сокет AM5 поднимают планку по современному функционалу, а встроенный Wi-Fi добавляет мобильности вашему рабочему месту. Отличный фундамент для мощного ПК с серьёзным запасом на будущее.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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