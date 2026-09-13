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Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green

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Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 1
Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 2
Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 3
Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 1
  • Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 2
  • Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 3
  • Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
29 970 руб.  46 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714121
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green

Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Realme 15 Pro 5G! Устройство сочетает в себе мощный процессор, впечатляющий объём памяти и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Realme 15 Pro 5G?** * **Высокая производительность:** с 8 ГБ оперативной памяти смартфон легко справляется с многозадачностью и обеспечивает быструю работу приложений. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить большое количество фотографий, видео, приложений и файлов. * **Стильный дизайн:** бархатно-зелёный цвет корпуса сделает ваш смартфон не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. * **Поддержка 5G:** наслаждайтесь быстрой загрузкой данных и плавным воспроизведением онлайн-контента благодаря поддержке стандарта 5G. Realme 15 Pro 5G — это выбор тех, кто ценит высокую производительность, большой объём памяти и современный дизайн. С этим смартфоном вы получите максимум возможностей для работы, развлечений и общения!

Отзывы о товаре Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Realme 15 Pro 5G! Устройство сочетает в себе мощный процессор, впечатляющий объём памяти и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Realme 15 Pro 5G?** * **Высокая производительность:** с 8 ГБ оперативной памяти смартфон легко справляется с многозадачностью и обеспечивает быструю работу приложений. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить большое количество фотографий, видео, приложений и файлов. * **Стильный дизайн:** бархатно-зелёный цвет корпуса сделает ваш смартфон не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. * **Поддержка 5G:** наслаждайтесь быстрой загрузкой данных и плавным воспроизведением онлайн-контента благодаря поддержке стандарта 5G. Realme 15 Pro 5G — это выбор тех, кто ценит высокую производительность, большой объём памяти и современный дизайн. С этим смартфоном вы получите максимум возможностей для работы, развлечений и общения!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme 15 Pro 12/512Gb Green - стоимость товара 29970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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