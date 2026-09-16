Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
TECNO предлагает мощный смартфон, который сочетает современный стиль и широкий функционал. Большой 6,78-дюймовый экран с ярким разрешением 2644x1208 порадует фанатов кино и игр насыщенной картинкой. С таким устройством удобно смотреть фильмы, работать с документами, погружаться в мобильные развлечения. Аккумулятор на целых 6500 мА·ч — не просто емкий, а сверхвыносливый: можно смело работать или отдыхать без подзарядки весь день. 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти хватает для плавной работы приложений и хранения десятков тысяч фото и роликов. Надежный восьмиядерный процессор справляется с любыми задачами — от офисных до творческих. Корпус прочный и защищён сразу по стандартам IP68 и IP69 — для тех, кто не готов мириться с ограничениями. Этот смартфон выдержит многое. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства и заботится о вашей безопасности. Две nano-SIM-карты подойдут тем, кто разделяет личные и рабочие контакты. Выигрышный зеленый цвет привлекательно смотрится и выделяет на фоне скучных решений. Системы навигации — BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС — помогут уверенно ориентироваться даже вдали от города. Легкий корпус (всего 195 граммов) не утомит в дороге. TECNO — оптимальный спутник для тех, кто ценит свободу, энергию и яркие впечатления.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
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