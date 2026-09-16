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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
38 090 руб.  49 790 руб. 
Начислим 610 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
38 090 руб. -23%
49 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green

TECNO предлагает мощный смартфон, который сочетает современный стиль и широкий функционал. Большой 6,78-дюймовый экран с ярким разрешением 2644x1208 порадует фанатов кино и игр насыщенной картинкой. С таким устройством удобно смотреть фильмы, работать с документами, погружаться в мобильные развлечения. Аккумулятор на целых 6500 мА·ч — не просто емкий, а сверхвыносливый: можно смело работать или отдыхать без подзарядки весь день. 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти хватает для плавной работы приложений и хранения десятков тысяч фото и роликов. Надежный восьмиядерный процессор справляется с любыми задачами — от офисных до творческих. Корпус прочный и защищён сразу по стандартам IP68 и IP69 — для тех, кто не готов мириться с ограничениями. Этот смартфон выдержит многое. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства и заботится о вашей безопасности. Две nano-SIM-карты подойдут тем, кто разделяет личные и рабочие контакты. Выигрышный зеленый цвет привлекательно смотрится и выделяет на фоне скучных решений. Системы навигации — BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС — помогут уверенно ориентироваться даже вдали от города. Легкий корпус (всего 195 граммов) не утомит в дороге. TECNO — оптимальный спутник для тех, кто ценит свободу, энергию и яркие впечатления.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
TECNO предлагает мощный смартфон, который сочетает современный стиль и широкий функционал. Большой 6,78-дюймовый экран с ярким разрешением 2644x1208 порадует фанатов кино и игр насыщенной картинкой. С таким устройством удобно смотреть фильмы, работать с документами, погружаться в мобильные развлечения. Аккумулятор на целых 6500 мА·ч — не просто емкий, а сверхвыносливый: можно смело работать или отдыхать без подзарядки весь день. 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти хватает для плавной работы приложений и хранения десятков тысяч фото и роликов. Надежный восьмиядерный процессор справляется с любыми задачами — от офисных до творческих. Корпус прочный и защищён сразу по стандартам IP68 и IP69 — для тех, кто не готов мириться с ограничениями. Этот смартфон выдержит многое. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства и заботится о вашей безопасности. Две nano-SIM-карты подойдут тем, кто разделяет личные и рабочие контакты. Выигрышный зеленый цвет привлекательно смотрится и выделяет на фоне скучных решений. Системы навигации — BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС — помогут уверенно ориентироваться даже вдали от города. Легкий корпус (всего 195 граммов) не утомит в дороге. TECNO — оптимальный спутник для тех, кто ценит свободу, энергию и яркие впечатления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green - стоимость товара 38090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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